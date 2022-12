Sì al presepe ma a costo zero ed ecosostenibile 

Meno luci e pochi addobbi. In tanti paesi della Sardegna il Natale è all’insegna della sobrietà e del ritorno alla tradizione. Anche nel Parteolla si sentono gli effetti della crisi: l’impennata dell’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità di spesa dei Comuni, tanto da indurre qualche sindaco a limitare la presenza delle classiche luminarie natalizie. A Serdiana solo pochi impianti a led dotati di un timer che a mezzanotte spegne automaticamente le luci mentre nelle vie del paese sono presenti diversi alberi di Natale addobbati dai bambini e dalle associazioni di volontariato.

La proposta

Anche nei centri vicini si torna a respirare la classica atmosfera natalizia con iniziative originali e a basso costo. A Dolianova è partito il primo concorso “Presepe in Bixinau”. «Il senso dell’iniziativa è quello di coinvolgere tutta la comunità - spiega Monia Cocco dell’associazione Is Bixinaus - ognuno può allestire il presepe dove vuole: in giardino, sui davanzali delle finestre, nella sede di un’associazione o nella vetrina di un negozio. Il 22 dicembre si concluderanno le iscrizioni, il 7 gennaio ci sarà la premiazione dei presepi più belli». Un’idea dettata dall’esigenza di favorire socialità e condivisione dopo i tre anni di pandemia: «Per fare il presepe non serve il telefono, bisogna guardarsi in faccia, parlare, scambiarsi le idee, posizionare le statuine, costruire insieme la scenografia e soprattutto ognuno può dare spazio alla propria fantasia perché non è detto che un presepe debba essere fatto con le statuine classiche. Spero che sia un’occasione per coinvolgere tutto il paese, questo non è un Natale di sfarzi, pieno di lucine, ma ognuno potrà far splendere una piccola luce nella propria casa, nel proprio vicinato, tornando alle cose semplici di un tempo». Appello subito raccolto dall’associazione Memoriae Dolia Episcopatum: «Ci siamo messi subito all’opera - dice la vicepresidente Serena Denise Corda - per noi la natività rappresenta una rinascita dopo due anni di chiusure forzate. Sarà l’occasione per accogliere nella nostra sede chi vorrà venire a trovarci». Nei locali un presepe ecosostenibile: «Ci sono figure alte 60 centimetri realizzate in resina - sottolinea Patrizia Boi - niente plastica: sugli alberelli, al posto delle palline colorate ci sono le noci. Legno pietre e arbusti, una volta smontato il presepe, saranno riportati in campagna».

Lo spirito

Un occhio alla protezione della natura anche a Soleminis dove è in corso una gara per il miglior presepe ideata da Francesco Sanna, giovane animatore culturale del paese con iniziative sui temi dell’ambiente e della riscoperta delle tradizioni popolari: «Non è una competizione intesa in senso classico ma un gioco che coinvolge tutti - spiega - lo scopo non è vincere ma rendere più bello e allegro il paese». Presepi a chilometro zero: per realizzarli si utilizzano solo materiali naturali raccolti nelle campagne: «E anche questa un’occasione per sensibilizzare le persone sui temi dell’ambiente - dice - con la metà del ricavato acquisteremo alberelli che pianteremo con l’aiuto dei bambini». Due presepi anche a Donori nella casa comunale (realizzato da Pasquale Basciu) e nella chiesa di San Giorgio. A Serdiana è possibile ammirare l’originale installazione di Bruno Melis nella chiesa di San Salvatore: «È una natività animata che realizzo ormai da 25 anni - dice con orgoglio l’autore - nel tempo ho aggiunto figure e meccanismi che lo rendono unico. Per quanto mi riguarda, non esiste Natale senza un presepe».