Sì al Preliminare a notte fonda 

Per il sindaco si è trattato di un decisivo passo in avanti nella pianificazione. Per gli avversari politici, invece, è un preliminare vuoto, inutile. Non sono bastati i 21 emendamenti dell’opposizione a fermare la maggioranza di centrodestra che, dopo otto ore di Consiglio comunale, alle 3 e mezza di notte, ha approvato il Piano urbanistico preliminare della città di Alghero. «Colmiamo un ritardo storico e mettiamo la città e le imprese nelle condizioni migliori per confrontarsi con competitività sul mercato, dando loro opportunità di crescita reali», è il commento di Mario Conoci. Nell’aula del Quarter la bozza del Puc è passata con i soli voti della maggioranza. Gli appelli all’unità e alla massima convergenza lanciati dal primo cittadino sono caduti nel vuoto. «Si è rifiutato il confronto con le opposizioni», si sono lamentati i gruppi Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in Comune, Pd e Movimento 5 Stelle. «Si è scelta la strada di una seduta a oltranza fino alle tre e mezza del mattino, senza calendarizzare sedute adeguate per un confronto sui contenuti, o almeno per conoscere le reali intenzioni del centrodestra in merito al futuro urbanistico della città».

Centodieci pagine di proposte appena accennate e che, a giudizio dell’opposizione, lasciano spazio a tutto e al contrario di tutto. La maggioranza, invece, ha spiegato che si tratta di un progetto basato su tre concetti chiave: riqualificazione, sostenibilità e qualità urbana. Sorgeranno nuove aree verdi e servizi di quartiere, verrà migliorata e ampliata l’offerta ricettiva, valorizzate le borgate. Ora scattano i 180 giorni per presentare il progetto definitivo «che finalmente consentirà di procedere spediti con la nuova pianificazione dell'Alghero del futuro», ha detto l'assessore all'Urbanistica, Emiliano Piras. «Un primo risultato reso ancora più importante perché - ha aggiunto - conseguito dopo un ampio processo partecipativo. Apertura al confronto e al dialogo costante non mancheranno nemmeno nel proseguimento dell'iter». Secondo il centrosinistra la metà delle linee guida era già pronta dalla precedente amministrazione Bruno e validata dalla Regione. «Ora, dopo 4 anni, la Giunta Conoci ci propone un preliminare del nulla, senza indirizzi, incoerente nei dati, pericoloso negli annunci». I gruppi di minoranza hanno giudicato irrealistica la previsione di 50mila abitanti per il dimensionamento del Puc, in una città che registra una costante decrescita demografica, criticato la mancanza di politiche sociali, «neanche una parola sul tema della casa» e lanciato l’allarme sui nuovi alberghi nelle aree di Porto Conte, Calabona e Maria Pia. Bocciato pure l’emendamento che prevedeva la cittadella sanitaria a Taulera, vicino all’attuale ospedale. Infine il pollice verso per il “potpourry” di Surigheddu e Mamuntanas. Nelle due aziende agricole di proprietà della Regione, sempre a sentire la minoranza, sorgerebbe un po' di tutto: ospedale, polo di ricerca, campi da golf e strutture ricettive.

RIPRODUZIONE RISERVATA