«Sì al polo per le manutenzioni» 

AeroItalia è pronta ad affittare gli hangar dell’aeroporto di Olbia per far rinascere il polo dedicato alle manutenzioni gestito da Meridiana. Ma la Geasar frena: l’affidamento delle strutture è rinviato a settembre, quando probabilmente sarà pubblicato un bando. C’è chi vede nella proposta della compagnia aerea – che al momento garantisce i collegamenti in regime di continuità territoriale negli scali del Nord Sardegna – un’opportunità per gli ex dipendenti di Air Italy e Meridiana Maintenance.

«Nella partita per il rilancio del polo manutentivo dell’aeroporto Costa Smeralda ciascuno gioca il proprio ruolo, ma non possiamo negare che Aeroitalia in questi mesi sia stata l’unica compagna che alle parole ha fatto seguire i fatti, mettendo in campo concretezza», osserva Roberto Li Gioi, consigliere del Movimento 5 Stelle.

I numeri

Attualmente sono circa ottanta gli ex dipendenti di Air Italy assunti da AeroItalia. L’apertura del polo manutentivo porterebbe altri 350 contratti. «È doverosa la richiesta di formalità e di un piano industriale. Tuttavia, ritengo che ciò non debba pregiudicare l’avvio di un’operazione che, se diventasse realtà, sarebbe una grandissima opportunità per Olbia, una indiscutibile occasione di rilancio che in questo momento storico economico la città non può permettersi di perdere. La realizzazione di un hub manutentivo riporterebbe il Costa Smeralda al centro del mercato aereo, perlomeno europeo», dice Li Gioi.

I passi

«La priorità deve essere la tutela delle grandissime professionalità del personale. Sappiamo», prosegue il consigliere regionale, «che, giorno dopo giorno, il periodo di Naspi si riduce e che i lavoratori stanno aspettando una soluzione. Un discorso che vale per tutti i settori, compreso quello amministrativo. Anche coloro i quali hanno trovato opportunità di lavoro precarie e momentanee sarebbero pronti a valutare mansioni in cui prestare le proprie competenze».

