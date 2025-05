Sì al Piao, utile per le assunzioni 

Via libera della Giunta comunale di Serramanna al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per il triennio 2025-2027. L’esecutivo del sindaco Gabriele Littera ha deliberato sull’importante documento, un adempimento di legge che contiene alcuni degli elementi essenziali dell’ente: oltre alla scheda anagrafica dell’amministrazione, valore pubblico, performance e anticorruzione, organizzazione a capitale umano. Il Piao del Comune di Serramanna, preceduto dall’informazione alle parti sindacali, secondo le intenzioni dell’esecutivo dovrebbe portare ad un paio di nuove assunzioni in grado di rinforzare la pianta organica deficitaria. La Giunta comunale, con l’approvazione del piano ha dato mandato al responsabile del servizio personale per ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del provvedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA