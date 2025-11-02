Sì al piano per la promozione turistica 

Quasi 40mila euro per far conoscere la città e le sue bellezze: è quanto ha deciso di investire la Giunta comunale di Iglesias con una delibera, approvando il programma delle iniziative di promozione pubblicitaria da realizzarsi entro il 2025. L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Usai è chiaro: «Puntiamo su una strategia che si è dimostrata vincente negli anni scorsi e che ci sembra ancora attuale. Questo atto si conferma come uno dei più strategici per la nostra città».

Il provvedimento prevede due principali interventi di comunicazione: la promozione su riviste e quotidiani, per un importo di 2.440 euro, e una campagna di cartellonistica nell’aeroporto di Elmas per 37.000 euro. Il totale dello stanziamento è di 39.440 euro, somma già inserita nel bilancio triennale 2025-2027 del Comune a copertura delle spese previste per il prossimo anno.

Le iniziative rientrano nelle linee strategiche fissate dal Documento unico di programmazione e dal Piano esecutivo di gestione, che indicano tra gli obiettivi principali la valorizzazione del turismo e delle risorse culturali locali. La Giunta punta così a dare maggiore visibilità alla città e a generare un ritorno economico positivo per il territorio.

