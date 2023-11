Sì al piano da ottocento milioni  per ospedali e fondo enti locali 

Oltre ottocento milioni di euro. «L’ultima vera manovra della legislatura», l’ha già ribattezzata l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. È l’attesa variazione di bilancio approvata ieri sera dalla Giunta e che oggi arriverà in terza commissione del Consiglio regionale. L’obiettivo è arrivare al via libera dell’Aula nel più breve tempo possibile, così da scongiurare il rischio che tutti temono, e cioè che diventi troppo tardi per impegnare le risorse entro il 31 dicembre. Un rischio concreto: i due terzi delle risorse sono da programmare per il 2023. Questo vuol dire che subito dopo l’ok dell’Assemblea, scatterà un tour de force negli uffici della Regione per impegnare qualcosa come 600 milioni di euro entro l’anno. I tempi sono strettissimi e la Giunta vuole evitare di incrementare un avanzo di bilancio già considerevole.

Le misure

Le misure più importanti sono previste in materia di sanità, enti locali e lavori pubblici. Sul primo fronte, al di là della necessità di coprire una spesa che nell’Isola è in costante crescita, sarà completata la copertura prevista per la realizzazione di quattro nuovi ospedali a Cagliari, Sassari, Alghero e nel Sulcis Iglesiente.

Quanto ai lavori pubblici, le risorse saranno concentrate su viabilità e opere idrauliche (si parla del finanziamento di nuove centrali idroelettriche). Per gli enti locali, la variazione risponderà alla richiesta di aumentare il fondo unico. Finanziamento, quest’ultimo, annunciato nei giorni scorsi dallo stesso presidente della Regione Christian Solinas: «Un intervento che abbiamo voluto mettere in campo per consentire la piena operatività ai nostri enti locali, che attraversano un momento di difficoltà per la carenza di liquidità. Per la prima volta abbiamo incrementato il fondo di cento milioni come segno di vicinanza della Regione nei confronti dei Comuni».

«Auspichiamo che la misura diventi strutturale perché è uno di quegli interventi che assume rilevanza strategica per l’intera Sardegna a prescindere dagli orientamenti politici», scrivono in una nota i presidenti del comitato esecutivo e del Consiglio regionale di Anci Sardegna, Emiliano Deiana e Alberto Urpi.

L’apprezzamento dell’associazione dei Comuni è legato al fatto che «ci sarà un incremento dei servizi sociali, degli aiuti alle famiglie e alle imprese attraverso investimenti che gli enti locali potranno affrontare. Un aumento del 21% va incontro a molte delle emergenze rilevate con l’aumento dei costi energetici e i rincari delle materie prime che pesano moltissimo anche sugli appalti pubblici».

«Boccata d’ossigeno»

Per la presidente del Consiglio delle Autonomie locali Paola Secci, «l’iniezione di risorse al fondo unico «rappresenta certamente una boccata d’ossigeno per gli enti locali». Ora, conclude, «auspichiamo come più volte richiesto, che venga riattivato il tavolo tecnico istituito dall’assessore alla Programmazione ma non più convocato dall’emergenza Covid. È indispensabile discutere di un adeguamento del fondo unico commisurato alle entrate tributarie della Regione». (ro. mu.)

