Sì al payback sanitario, aziende nel caos 

Aziende sul piede di guerra dopo che il Tar del Lazio ha oggi rigettato i ricorsi dei produttori contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici, ovvero la quota da versare a carico delle aziende per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici. Le aziende, dicono i giudici amministrativi, avrebbero dovuto essere consapevoli del meccanismo, noto dal 2015, e quindi «avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti».

Ma i produttori non ci stanno e annunciano che - senza un cambiamento di rotta su una misura che rischia di affondare tante realtà produttive - dovranno bloccare le forniture per gli ospedali. Un braccio di ferro che rischia di determinare conseguenze gravi che si ripercuoterebbero in primis proprio sui cittadini: in questo scenario, migliaia di pazienti, avverte la Fifo (Federazione italiana fornitori in sanità, affiliata a Confcommercio), «potrebbero subire conseguenze dirette dalla mancanza di dispositivi, dai ventilatori polmonari agli stent coronarici, dalle protesi ortopediche fino ai dispositivi per la dialisi».

Le motivazioni

Cinque sono state le sentenze emesse dal Tar del Lazio per rigettare i ricorsi proposti dalle aziende fornitrici, che contestavano il decreto con cui il ministro della Salute, di concerto con quello dell'Economia, ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018. Il meccanismo prevedeva che, in caso di sforamento dei tetti, sarebbero state le aziende a restituire il 50% dell’eccesso. La Corte Costituzionale, lo scorso anno, ha già ritenuto la norma una «misura ragionevole», e il Tar ha motivato la sentenza affermando che il payback era «sostanzialmente noto… e con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale… deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale». Cosa questa che porta il Tar a ritenere che le aziende del settore «si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi»; sicché «avrebbero dovuto considerare le dinamiche del mercato di riferimento» e, di conseguenza, «orientare i propri comportamenti».

Le aziende, dunque, dovrebbero ora restituire alle Regioni una cifra pari a circa 1 miliardo di euro per gli anni 2015-18: uno scenario che ritengono impossibile, chiedendo un intervento urgente del governo per evitare la crisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA