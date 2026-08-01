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Macomer.
02 agosto 2026 alle 00:49

«Sì al passaggio di Tossilo al Consorzio provinciale»  

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Per Confindustria la soluzione più plausibile e subito praticabile resta il passaggio dell’area industriale di Tossilo al Consorzio industriale provinciale di Nuoro, che diventerebbe il Consorzio industriale della Sardegna centrale. Il dibattito sul futuro di Tossilo è molto forte nelle ultime settimane. «Basta rinvii, il tempo delle scelte è scaduto - sottolinea il presidente di Confindustria nuorese, Pier Paolo Milia -. Nel quadro normativo vigente, la soluzione più plausibile e immediatamente praticabile resta il passaggio della Zir di Tossilo al Consorzio industriale provinciale di Nuoro».

Per Milia questa è l’unica strada percorribile, altrimenti si rischia di ripetere un errore che nel territorio si trascina da troppo tempo. «Si fanno prevalere interessi localistici - sottolinea Milia - focalizzando l’attenzione su rivendicazioni municipali e micro-territoriali, perdendo di vista l’unico problema che davvero conta e riguarda l’intera comunità economica del territorio». Milia aggiunge: «Non si tratta di annullare le specificità del territorio di Macomer, che vanno riconosciute e valorizzate nella governance interna del consorzio, ma di smettere di confondere l’autonomia amministrativa con la frammentazione istituzionale. Confindustria della Sardegna centrale ribadisce pertanto alla Regione e agli enti locali di chiudere definitivamente la stagione del commissariamento di Tossilo e di procedere, senza ulteriori rinvii, verso un assetto consortile che sia finalmente uno strumento di sviluppo per le imprese, e non un problema irrisolto da amministrare all’infinito».

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