Sì al parco urbano nelle ex casermette 

Conto alla rovescia, a Serramanna, per l’avvio dei lavori per la nascita di un grande parco urbano nell’area delle ex casermette. Il progetto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera sta per diventare realtà.

L’annuncio

«È ufficiale: abbiamo firmato la convenzione con la Regione che sblocca l’iter – annuncia Littera, che passa in rassegna i numeri dell’impresa –. Il valore dell’intervento è di 1.249.437 euro: 868mila dei quali finanziati dalla Regione con risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana e i restanti 381mila del bilancio comunale. Entro dicembre verrà pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori». Già scritta l’agenda da seguire: «Previste per gennaio 2026 l’aggiudicazione e la firma del contratto e per febbraio 2026 l’avvio del cantiere e la fine dei lavori entro la primavera del 2027», continua Littera. A Serramanna il sogno di vedere riqualificata l’area delle ex casermette era cominciato oltre dieci anni fa, quando l’esecutivo dell’allora sindaco Sergio Murgia riuscì nell’intento (era il 2014) di acquisire al patrimonio immobiliare del Comune l’immobile che venne acquistato al costo simbolico di 51,65 euro e affrancato dal possesso del Demanio. Una vasta area urbana a metà strada tra il centro e l’area sportiva del campo Fausto Coppi e l’area verde del parco Pineta, in via 25 Aprile, caratterizzata dai tre manufatti in mattoni rossi (da qualche decennio ridotti ormai a dei ruderi) che rivestono una grande importanza storica: ecco il complesso destinato diventare un grande parco urbano. Un progetto entrato nei programmi elettorali degli aspiranti amministratori pubblici di Serramanna degli ultimi 30 anni, rimasto però sempre sulla carta. Fino ad oggi.

L’area

«Realizzeremo un grande parco urbano con spazi per cultura, sport e tempo libero, nuove aree verdi ed espositive, e camminamenti che collegheranno piazza Venezia, le scuole Silvio Pellico e il parco Pineta», prosegue soddisfatto Gabriele Littera, successore di Murgia alla guida del Municipio, che guarda con convinzione all’opera che trasformerà le ex casermette da simbolo di degrado (qualche anno fa erano state al centro di un’inchiesta per abbandono di rifiuti) a luogo di aggregazione ed elemento identitario del centro abitato.

