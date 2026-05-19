«Sì al Parco dell’Ortobene» 

L’Ortobene non è mai stato così bello. Lo dicono gli occhi di chi lo attraversa ogni giorno, lo raccontano i sentieri tornati vivi. E lo confermano gli esperti: il Monte dei nuoresi sta vivendo una delle sue stagioni più straordinarie dal punto di vista ambientale. È da qui che parte la sfida della giunta Fenu: trasformare l’Ortobene in un Parco regionale. Non più solo Zps, ma un progetto più ampio, capace di unire tutela, gestione, sviluppo sostenibile. L’atto di indirizzo approvato dal Comune, con l’assessore Marco Canu delegato all’Ortobene, apre ufficialmente un percorso destinato a cambiare il futuro del Monte.

Il momento giusto

«Bellu che a como su monte ’e Nugoro non b’este mai istadu». Domenico Ruiu lo ripete. Nel film “Ammentos de su Monte”, dedicato all’Ortobene (in proiezione giovedì 28 nel centro sociale di Nuoro) quella frase è il manifesto di un sentimento condiviso: il Monte oggi vive una condizione di splendore naturalistico. «Non credo ci sia memoria di un Ortobene così rigoglioso - spiega - e proprio per questo il riconoscimento di Parco sarebbe meritato». Per Ruiu la differenza rispetto alla Zps è enorme: «La Zps tutela aspetti specifici, un Parco protegge un intero ecosistema. È un’altra visione». E ricorda come, anni fa, ci fu un’interlocuzione con l’allora presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. «I parchi creano movimento, attenzione, prospettive». Anche il geografo Matteo Cara parla di sfida storica. «L’idea esiste da tempo - spiega - e porta con sé opportunità sul piano della tutela, della crescita e dei finanziamenti». Soprattutto cambia il modo di pensare l’Ortobene. «Non mi piace parlare di valorizzazione. Qui cresce il territorio nel suo insieme». Il passaggio a Parco significherebbe una gestione organica e dedicata. «Ora molte questioni vengono affrontate dentro l’ordinaria amministrazione comunale. Un Parco invece pensa esclusivamente al suo territorio nei dettagli e nella visione complessiva».

Rispetto e opportunità

I dettagli, sull’Ortobene, fanno la differenza. Lo sa bene Renato Brotzu. Assessore nel 2000, ricorda come allora il Parco fosse già un obiettivo. «Le acquisizioni di quegli anni andavano in quella direzione. L’Ortobene che vediamo oggi è probabilmente nel suo momento migliore degli ultimi trecento anni». Un’affermazione che nasce dalla memoria. «Nel Novecento era stato sfruttato duramente. Oggi invece vive una fase ambientale straordinaria». Brotzu racconta un episodio recente: durante un’escursione si sono trovati dei quad lungo i sentieri, nonostante il divieto. «È il segnale che servono controlli e una gestione strutturata. Le regole non devono spaventare, ma proteggere un patrimonio di tutti». E il Parco, per lui, potrebbe diventare anche un motore economico. «I Parchi fanno numeri. Possono creare lavoro, accoglienza, servizi, nuove opportunità per i giovani. Penso a Farcana, a Sedda Ortai, a tutte le aree che potrebbero rinascere nel rispetto dell’ambiente».

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