Sì al Pai per un paese più sicuro 

Il Consiglio comunale di Guspini ha approvato il nuovo Piano per l’assetto idrogeologico (Pai), uno degli strumenti di pianificazione più importanti per la prevenzione dei rischi a tutela dei cittadini, che mancava dal 2016. «Per certi versi può sembrare limitante, ma in realtà è molto utile perché fornisce indicazioni precise per l’utilizzo del territorio e sugli interventi necessari per mitigare i rischi», spiega l’assessore all’Urbanistica, Alberto Lisci. Il territorio di Guspini, attraversato da numerosi corsi d’acqua combinati con lo sviluppo urbano e agro-zootecnico, ha creato problematiche legate a eventi meteorologici sempre più intensi, rendendo necessario questo aggiornamento.

La mappa

Lisci sottolinea che le aree più a rischio rimangono a ridosso del versante di Monte Santa Margherita, in particolare i compluvi che raccolgono le acque del rio S’Acqua Bella e del rio Cabras, tombati lungo le vie Dante, Carducci e Nuoro. «La manutenzione periodica dei canali e la progettazione di interventi strutturali di mitigazione previsti dall’amministrazione sono fondamentali per attenuare i rischi. Tuttavia, è importante anche il comportamento dei cittadini nel rispetto delle prescrizioni del piano di protezione civile in caso di allerta meteo», ha aggiunto Lisci. Dal gruppo di minoranza Impari, Marcello Pistis evidenzia che l’aggiornamento «è un passaggio fondamentale e atteso, in particolare perché propedeutico al Puc e perché individua le zone di pericolo dove saranno realizzati interventi per mitigare i rischi e tutelare persone e beni. Ora attendiamo di conoscere i dettagli sugli interventi specifici».

Le contro-misure

All’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, il compito di illustrare le procedure già avviate: «Misure di protezione civile come allerte meteo, segnaletica e giornate informative. Già attiva la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza comunale, finanziata con 715mila euro per il triennio 2024-2026». Gli interventi futuri? «Saranno strutturali per i comparti drenanti critici, come il rio S’Acqua Bella e il rio Cabras, con un finanziamento di 230mila euro per la progettazione esecutiva: un primo passo verso la risoluzione strutturale di un problema nel quartiere di Is Boinargius. Inoltre, è stato stanziato un fondo di 285mila euro per lo studio e l’adeguamento delle reti di acque bianche in aree urbane». In aula, il ricordo del novembre 2011 ha segnato il dibattito, quando una violenta alluvione colpì Guspini. «Quella notte – ricorda il consigliere Filippo Usai – non la dimenticherò mai: sveglio, con la paura di perdere la vita e la casa. Ogni altra preoccupazione passa in secondo piano. Il Pai è necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA