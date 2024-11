Sì al mercato a Flumini, banchetti dei ricci al Poetto 

Due nuovi mercati, quello di Flumini atteso da anni, e quello stagionale per la vendita dei ricci al Poetto. E la conferma che gli ambulanti di via della Musica verranno trasferiti nella zona di Is Arenas. Via libera al nuovo piano del commercio sulle aree pubbliche in città, approvato ieri in Consiglio comunale dopo il primo sì di alcune settimane fa in Giunta.

«Il commercio su area pubblica in città era disciplinato da una regolamentazione risalente al 1999 e soggetta giusto a qualche piccola modifica nel 2016», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Gli aggiornamenti approvati danno nuovi indirizzi, prendendo atto delle evoluzioni legislative imposte dalla normativa comunitaria e contemplando un ampliamento delle aree mercatali».

Partendo da Flumini, dove il Comune cerca di accelerare sull’apertura del mercato di via dell’Autonomia regionale, atteso da 15 anni: a breve verrà fatto il bando per l’affidamento della gestione, con la possibilità di utilizzare lo spazio saltuariamente anche per iniziative di carattere socioculturale, ma sempre in qualche modo legate all’enogastronomia. «I commercianti che lavorano nelle nostre aree pubbliche avevano bisogno di queste modifiche per poter mettersi al passo coi tempi», il commento del presidente della commissione Attività produttive, Franco Tocco. «E il riordino normativo del comparto porterà evidenti benefici anche dal punto di vista del decoro urbano. È un altro tassello importante nel puzzle di interventi realizzati da questa amministrazione».

Sì al nuovo piano, con l’astensione di alcuni esponenti della minoranza. «Mi auguro si faccia qualcosa per il mercato civico, una città come Quartu ha bisogno di una struttura più ampia, moderna e accogliente», le parole di Lucio Torru, FdI. Concetto ribadito dal collega di partito Michele Pisano, primo firmatario di dodici emendamenti presentati, alcuni accolti altri no: «Una decisione va presa, se non si intende realizzare un mercato nuovo almeno che si garantisca l’ordinaria amministrazione di quello esistente». Astenuto anche il centrosinistra: «Ci sono alcune cose del piano che andrebbero riviste», le parole di Barbara Cadoni del Pd.

