Sì al guard-rail sulla Provinciale 2 

Il guard-rail sulla Sp 2 si farà, lo pagherà la Provincia e dovrà anche fare in fretta: avrà un anno per realizzarlo.

Il via libera

La svolta è arrivata ufficialmente ieri mattina. I funzionari del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, guidati da Vittorio Rapisarda, coadiuvati dal dirigente della Regione Walter Quartu, hanno dato l’assenso (ma imposto anche precisi limiti di tempo) all’ente intermedio del Sud Sardegna guidato dal commissario Mario Mossa. La Provincia ha ricevuto la tanto agognata deroga per realizzare una struttura divisoria in quella che è ormai tristemente diventata la strada della morte. Nei quindici chilometri della quattro corsie Carbonia-Villamassargia, in parte sconnessi, in taluni punti anche privi della basilare segnaletica orizzontale, si è dovuto registrare un mese fa il terribile schianto in cui hanno perso la vita due giovani di 25 anni (e la magistratura pochi giorni orsono ha disposto delle perizie). Un mese e mezzo fa, l’altro tragico incidente fatale per un 38enne. Cinque anni fa un altro schianto mortale. Perso il conto degli impatti dovuti a salti di corsia che per fortuna non hanno incrementato il già doloroso conto delle tragedie che un guard rail avrebbe scongiurato.

I fondi

Ieri mattina la seduta del comitato tecnico si è tenuta a Cagliari presso il Provveditorato ai Lavori pubblici. «La deroga che ci è stata concessa – precisa il commissario Mossa – ci impone da oggi ai prossimi dodici mesi di installare una struttura divisoria che riteniamo di realizzare in acciaio e non in cemento: per questioni tecniche logistiche verrà posizionata su undici dei quindici chilometri del tracciato e la spesa sarà a totale carico del nostro ente». Nonostante, infatti, la Regione si sia detta disponibile a trovare le risorse, è stata la Provincia a scovare i soldi fra le pieghe del suo bilancio: «Poco più di cinque milioni - precisa il commissario - trovati con enormi sacrifici». Il progetto è in corso, l’ipotesi al momento è che l’ente individui gli esecutori a trattativa privata fra un novero di 5-6 imprese accreditate. Nel frattempo, la Provincia ha chiesto alla Polstrada le indicazioni necessarie per attivare gli autovelox mobili in attesa che l’intervento si completi. Dirigenti della Polizia stradale e della Provincia hanno già compiuto i sopralluoghi in vari punti nevralgici in cui attivare il controllo della velocità.Un anno passa in fretta, ma in aprile inizieranno invece alcuni lavori di sistemazione per 720 mila euro in tratti disastrati. Erano attesi (ed erano stati annunciati) in realtà per marzo: «È valsa la pena attendere – conclude il commissario – perché l’impresa che ha vinto l’appalto ci ha presentato una proposta migliorativa che consentirà di intervenire sul manto stradale in modo tale che i tratti interessati dalle opere possano reggere per molti più anni rispetto alla consunzione fisiologica>.