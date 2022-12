Sì al funerale, no alla cremazione 

Nullaosta al seppellimento del corpo di Antonio Usai, ma divieto di cremazione: le indagini sul decesso del pensionato olbiese non sono per nulla concluse. Il pubblico ministero Daniele Rosa continua a lavorare per avere una ricostruzione verosimile di quanto accaduto tra il primo e il due dicembre, in un’area compresa tra la parte finale di via Redipuglia e il primissimo tratto di via Roma. La spiegazione di una caduta accidentale in mare del pensionato non spiega nulla di quanto avvenuto, soprattutto alla luce di alcune circostanze che lasciano aperto il caso. Usai era un nuotatore provetto, se fosse finito in acqua cosciente ne sarebbe uscito, anche se ubriaco. Inoltre l’autopsia non ha chiarito in modo esaustivo la causa della morte, per questa ragione potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti, la Procura ha vietato la cremazione per questa ragione.

I soldi in casa

La Guardia di Finanza, a conferma del fatto che le indagini non solo pro forma, ha effettuato delle attività nella casa di Usai. L’abitazione è state controllata con accuratezza e stando a indiscrezioni non sono stati trovati soldi. I militari, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno verificato le date del prelievo delle pensioni di Usai e solo l’ultima mensilità, quella di novembre, non è stata incassata. Sul punto, il pm Daniele Rosa attende, stando a indiscrezioni, l’informativa conclusiva delle Fiamme Gialle. Altra circostanza che è nota agli investigatori è il coinvolgimento di Usai (anche nel recente passato) in litigi con persone che frequentano la zona dove l’uomo abitava, a ridosso di via Roma, proprio davanti al punto (oltre il braccio di mare) dove il corpo dell’uomo è stato trovato. I finanzieri stanno guardando le immagini di diversi sistemi di videosorveglianza. Usai compare la sera del 1 dicembre nei pressi di via Redipuglia con delle pizze, diretto verso la sua abitazione, dove non arriverà mai. Non si può escludere una caduta accidentale o un malore, ma ancora sul punto non c’è la minima certezza.

«Indagini accurate»

L’avvocato Pietro Carzedda è legale della famiglia di Antonio Usai, dice: «Le indagini sono in corso e non ho da fare commenti. Confermo solo la circostanza del nullaosta alla restituzione del corpo. Noi attendiamo l’esito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica, che sappiamo essere accurate».