«Sì al fotovoltaico? Atto di arroganza da parte della Giunta» 

«È un atto di prepotenza della Regione che non ha tenuto in considerazione le istanze già espresse dall’amministrazione comunale e dalla popolazione locale».

Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa, ha accolto con sorpresa l’avviso per la pubblica utilità e gli espropri dei terreni che saranno attraversati dai cavidotti che collegheranno l’impianto fotovoltaico della Mag, a Carbonia, con la sottostazione di Nuraxi Figus. «Appena abbiamo ricevuto l’avviso con l’apposizione della pubblica utilità da parte della Regione - dice - ho scritto a tutti gli enti, comunicando la nostra contrarietà. Il primo dicembre ho inviato una nota all’assessorato all’Industria, al ministero della Transizione energetica, al ministero dei Beni culturali, considerando che qualche mese fa la Soprintendenza nazionale ha espresso parere negativo sullo stesso progetto per cui la Regione ora sta avviando la procedura di esproprio». Il no di Gonnesa e di Nuraxi Figus, dove il Comitato si riunirà martedì, è soprattutto un no alla futura sottostazione Terna, in cui andranno a finire tutti i cavidotti degli impianti di rinnovabili della zona. «Ne va della salute della popolazione - aggiunge - la sottostazione sorgerebbe nei pressi del centro abitato di Nuraxi. Per noi è inaccettabile, ci sarebbero altre aree adatte allo scopo. Inoltre per il nostro Puc, approvato in adeguamento al Ppr, quei terreni hanno tutt’altra destinazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA