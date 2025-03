Sì al Dup: si punta su cultura, agricoltura e artigianato 

Approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale il Dup (Documento unico di programmazione). Strumento che permette all’amministrazione di continuare a gestire la sua attività strategica e operativa. Obiettivo anche quest’anno è il mantenimento dei servizi essenziali e soprattutto di quelli a favore delle categorie più fragili come anziani, diversamente abili, ragazzi e bambini. Senza però dimenticare coloro che operano nell’ambito dell’attività agricola e zootecnica e mantengono viva anche la tradizione artigianale del paese.

L’amministrazione intende supportare questi due settori intervenendo sulla viabilità rurale e cercando di ampliare il comparto irriguo mentre ha già avviato il corso di tessitura che proseguirà per altri due anni. «Nonostante il periodo di difficoltà per gli enti locali», ha detto il sindaco Luca Pilia, «l'amministrazione sta portando avanti il proprio programma, attraverso una serie di progetti che incrementeranno la qualità dei servizi». Per questo proseguiranno i lavori per la realizzazione della mensa scolastica cui seguiranno quelli per la realizzazione di un nuovo edificio per l’asilo nido e la scuola materna. Si punta anche alla salvaguardia del patrimonio archeologico: è stata appena avviata la campagna di scavi nel nuraghe Is Paras. Si è astenuto dal voto Ignazio Faedda di Insieme per Isili. «Prendo atto della fase di difficoltà», ha detto, «e preferisco dare peso alla validità di quanto si sta programmando e sarebbe buono se si realizzasse quanto scritto».

