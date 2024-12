Sì al Dup ma la maggioranza è a pezzi 

Il Dup 2025/’27 passa, i problemi politici restano. Tredici voti favorevoli (compresi quelli del sindaco e del presidente dell’Assemblea) sono bastati a Massimiliano Sanna per non capitolare in Aula (quella della Provincia, visto che la municipale è chiusa perché pericolante) sul documento che racchiude gli obiettivi strategici dell’Amministrazione per il prossimo triennio. Ma anche stavolta solo grazie alla salvifica “stampella” del consigliere di minoranza, Sergio Locci. Tra i banchi del centrodestra erano assenti giustificati Paolo Angioi, Davide Tatti (FI) e Antonio Iatalese (Udc), mentre il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras, ha lasciato la sala di via Carboni prima della fine della discussione.

Ultimatum

«Per me sta diventando una responsabilità troppo grande essere spesso l’ago della bilancia - ha dichiarato Locci, ex candidato sindaco nella civica “Aristanis”, annunciando il suo sostegno - Il sindaco deve prendere atto che è una circostanza che si sta verificando troppo spesso. Se necessario faccia una rotazione degli assessori, così non si può andare avanti. Solo per il mio senso di responsabilità non posso sostenere una Giunta che non ho partecipato a eleggere. Voi avete il dovere di governare, però questo dovere non è una cambiale che devo pagare io». Una chiara presa di distanza, seppure alle scorse elezioni regionali Locci abbia indossato la casacca dei Riformatori.

Il Dup alla fine è stato approvato, seppure ad incassare il successo non fosse presente l’assessore al Bilancio Luca Faedda «per motivi personali», ha subito chiarito il sindaco. «Un’assenza grave» per i consiglieri di opposizione che nelle dichiarazioni di voto hanno rimarcato l’assenza di programmazione della Giunta.Accuse respinte con forza da Massimiliano Sanna: «I problemi politici ci sono ma siamo abituati a rispondere con i fatti. Abbiamo gestito il Pnrr e questo ci ha impegnato a fondo ma questa amministrazione ha ottenuto anche altre importanti risorse: i 5 milioni e mezzo dalla Regione per coprire il disavanzo tecnico che abbiamo ereditato, i 2 milioni 700mila euro dalla Regione per l’ulteriore problema di bilancio generato dalla discarica di Silì che abbiamo ereditato dal 2006, i 4 milioni di fondi regionali per ultimare il polo intermodale, i2 milioni e mezzo di fondi regionali per il mercato civico, i 10 milioni di Fondi europei di sviluppo regionale da investire sul verde e viabilità, il milione e mezzo per gli impianti sportivi. Sono fondi ottenuti da questa amministrazione».

L’Aula con i sigilli

Prima della votazione finale l’Aula ha completato l’esame degli emendamenti, accogliendone nove oltre i tre approvati nella precedente sessione.

Lungo e animato il dibatto su quello presentato (e poi ritirato perché privo di copertura finanziaria) dal presidente dell’Assemblea civica, Peppi Puddu, sull’adeguamento del teatro San Martino quale sede istituzionale per le adunanze di Consiglio fino a quando non sarà messa in sicurezza l’aula degli Evangelisti.

«Avevo pregato la parte politica di inserire l’intervento nel Dup - ha spiegato - probabilmente per una svista non è stato inserito».

