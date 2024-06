«Sì al disastro ambientale, no alle condanne» 

Potrebbe chiudersi prima ancora di iniziare il processo sul presunto disastro ambientale dovuto ad anni di esercitazioni militari nel poligono di Capo Teulada. Ieri mattina, davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, l’Avvocatura dello Stato ha presentato un’istanza per chiedere ai giudici di pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti dei generali imputati, prima ancora che si dia inizio al dibattimento.

La morte del generale

In apertura d’udienza è stata data notizia della morte di uno dei cinque Capi di Stato Maggiore chiamati in giudizio. Il generale torinese Claudio Graziano, 71 anni, è scomparso nei giorni scorsi: era il numero uno di Fincantieri. Restano a giudizio altri quattro alti ufficiali che guidarono la Difesa dal 2008 al 2016, gli anni presi in considerazione dall’inchiesta della Procura. Si tratta di Giuseppe Valotto, 78 anni di Venezia; Danilo Errico, anche lui 71enne di Torino, Domenico Rossi, 73 anni di Roma, e Sandro Santroni, di 74, di Ancona.

Parti civili

Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere Giorgio Cannas e Giulia Tronci) ha anche rigettato la richiesta di costituzione di parte civile delle associazioni “A Foras”, Gruppo di Intervento giuridico, Legambiente, Wwf e del Partito per i diritti dei militari. Già precedentemente ammesse, invece, la Regione, il Comune di Teulada, alcuni cittadini e del comitato Gettiamo le Basi.

La richiesta dello Stato

Il colpo di scena è arrivato poco prima che si aprisse il dibattimento, quando l’Avvocato dello Stato, Giandomenico Tenaglia (in qualità di difensore del Ministero della Difesa, responsabile civile) ha chiesto ai giudici di pronunciare subito una sentenza di assoluzione. Dagli atti, ritiene, risulterebbe evidente che gli imputati non abbiano avuto alcuna responsabilità nei fatti contestati e che, anzi, all’epoca dei fatti i colpi sparati non potessero nemmeno essere considerati dei rifiuti, tali da rientrare nella normativa sulle bonifiche. Una posizione a suo modo condivisa anche dal pubblico ministero Emanuele Secci il quale, dopo le indagini che hanno accertando il disastro della Penisola Delta (un’area di tre chilometri quadrati dove, dal 2008 al 2016, furono sparati 860mila colpi, con 11.875 missili e 556 tonnellate di materiale bellico), aveva comunque chiesto prima l’archiviazione dell’inchiesta e, vista l’imputazione coatta decisa dal Gip, il successivo proscioglimento in udienza preliminare. «Fermo restando il fatto che a nostro avviso abbiamo accertato il disastro ambientale», ha chiarito il titolare del fascicolo, «sul piano della responsabilità penale personale gli elementi non sono sufficienti a sostenere in giudizio l’accusa». Una ipotesi contestata da alcune parti civili (in primis Regione e comitato Gettiamo le Basi con gli avvocati Bachisio Mele e Angela Serra, ma anche Marcello Medici per alcuni cittadini di Teulada), ma ribadita con forza da tutti i difensori degli imputati Guido e Federico Manca Bitti, Luca Montella e Luigi Vincenzo. Il Comune di Teulada, con l’avvocato Matteo Pinna, si è rimesso al giudicio del Tribunale che, a metà luglio, deciderà se assolvere o far iniziare il dibattimento.

