«Sì al dibattito in Consiglio comunale» 

Il futuro dell’università nuorese tiene banco nel dibattito politico. «Progetto per Nuoro è disponibile al confronto in primo luogo in Consiglio comunale in modo che le forze politiche presenti possano esprimersi nella sede istituzionale», sottolinea Lisetta Bidoni. La proposta dell’ex parlamentare e presidente della Regione, Angelo Rojch, di riunire esponente politici d’ogni livello con i rettori delle università di Cagliari e Sassari piace al consigliere regionale dem Roberto Deriu e agli esponenti di Forza Italia: il deputato Pietro Pittalis e il consigliere regionale Giuseppe Talanas.

Bidoni sottolinea che l’università nuorese è commissariata da 14 anni e l’idea del rilancio punta a «superare la querelle Fondazione-Consorzio, che ha polarizzato e immobilizzato il dibattito, in uno scontro mediatico-istituzionale tra Giunta Soddu e la Regione». Richiamando le adesioni raccolte aggiunge: «Una convergenza di intenti che vogliamo credere nata da un’effettiva volontà di trovare soluzioni condivise per il rilancio di un’istituzione preziosa per il centro Sardegna (studio, ricerca, cultura, innovazione, economi, lavoro), e che sarebbe invece grave si trasformasse in un’ulteriore occasione di scontro nel campo politico».

