Sì al decreto: istituti di pena con misure alternative  e assunzione di 1000 agenti 

Semplificare le procedure per accelerare i tempi della burocrazia nel carcere e umanizzare gli istituti garantendo anche l'alternatività della pena in comunità.

Il decreto approvato in Consiglio dei ministri, battezzato “Carcere sicuro”, è una prima risposta dell'esecutivo alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari, sovraffollati e segnati nel 2024 dalle drammatiche cifre dei suicidi in questi primi sei mesi, mai così alte. Al centro del provvedimento c'è l'istituzione di un albo di comunità che potrà accogliere alcune tipologie di reclusi - come quelli con residuo di pena basso, i tossicodipendenti e quelli condannati per determinati reati - i quali potranno scontare così la parte finale della loro condanna.

Ma c'è anche la semplificazione e lo snellimento delle procedure per la concessione della liberazione anticipata (o di misure alternative) che potrebbe diventare automatica. Le misure alternative potranno essere decise non più in via provvisoria, ma definitivamente e più rapidamente dal magistrato di sorveglianza, senza passare per il tribunale collegiale. «Questo intervento è frutto di una visione orientata sull'umanizzazione carceraria», spiega il guardasigilli Carlo Nordio, che riflette sulla «possibilità di trasferire in comunità, sempre attraverso una decisione del giudice di sorveglianza, le persone che hanno disagi psichici, tossicodipendenti e minori» (questi ultimi non sono comunque citati nel decreto).

Si stringono invece le maglie su mafiosi e terroristi: il provvedimento prevede anche modifiche alla disciplina del regime detentivo differenziato del cosiddetto 41 bis con esclusione all'accesso dei programmi di giustizia riparativa. Anche il sottosegretario Ostellari garantisce che «non si tratta di uno “svuota carceri”, ma un impegno a snellire la burocrazia». Lo spirito del decreto non è quindi quello di risolvere tout court il problema del sovraffollamento degli istituti.

Sul fronte della polizia penitenziaria è stata disposta l'assunzione di mille agenti e l'incremento del numero di dirigenti penitenziari oltre a modifiche sulla loro formazione.

