Sì al codice appalti, no ai cibi sintetici 

Il Cdm, che inizia molto in ritardo e dura quasi due ore, approva il nuovo codice degli appalti, un altro target del Pnrr. E nel decreto bollette, che diventa di fatto un omnibus, infila un pacchetto sanità e riscrive il calendario delle sanatorie fiscali. Ma il provvedimento più importante per l’esecutivo è lo stop ai cibi sintetici, che Giorgia Meloni scende a festeggiare insieme alla Coldiretti in un flash mob per tutto il pomeriggio accanto a Palazzo Chigi.

Prima il caso della liberalizzazione delle vendite promozionali, che compaiono nelle bozze ma che il ministero si affretta a smentire. Poi il Consiglio dei ministri stanzia 5 miliardi per rinnovare - molto ridotti - gli sconti taglia-bollette e mettere una toppa al buco da 2,2 miliardi del payback che pesa sulle aziende del biomedicale.

L’attesa dell’Ue

L’inciampo

La premier si fa attendere a lungo dai ministri e la riunione è preceduta da qualche intoppo: il ministero del Made in Italy deve correre a smentire che il nuovo ddl concorrenza riveda il calendario dei saldi, ipotesi che aveva messo in allarme i piccoli commercianti. E anche il vicepremier azzurro Antonio Tajani è a lungo impegnato sul dossier migranti - al centro dell’agenda dell'esecutivo - in particolare per cercare di sbloccare i finanziamenti alla Tunisia. Arrivano poi i dubbi sulle coperture e l’esame non va oltre la fase iniziale. Serviranno approfondimenti dicono dall’esecutivo. Mentre nel nuovo Codice appalti - una «rivoluzione», per Matteo Salvini - l’esecutivo si è scordato i consorzi artigiani, denuncia la Cna, impedendo agli artigiani l’accesso alle gare. Ma il vicepremier leghista non è in conferenza stampa: resta a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr.

“Prima l’Italia”

Il codice porta l’impronta del nuovo governo, evidenzia una nota del ministero illustrando la norma “Prima l’Italia", che premia chi utilizza materiali italiani o tuttalpiù europei. Nemmeno la premier va in conferenza stampa - in serata era prevista l’ennesima riunione sulle nomine – ma sui social rimarca che la «priorità» per il governo resta «sostenere concretamente cittadini e imprese», come fa con i 5 miliardi bollette e sanità. Ai giornalisti si presenta Francesco Lollobrigida col ministro della Salute Orazio Schillaci per rivendicare lo stop ai cibi sintetici, che sventa il rischio «di ingiustizia sociale, in una società in cui i ricchi mangiano bene e i poveri no». Il disegno di legge vieta la produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Il principio base è quello di «precauzione», dice Schillaci, che invece menziona il pacchetto sanità approvato in Cdm: più fondi per gli straordinari dei medici in Pronto soccorso, limiti ai camici a gettone e l’introduzione di un’aggravante per chi aggredisce medici e infermieri.

