Sì al campionato italiano di dodgeball  

Una versione moderna e agonistica della palla avvelenata, in cui dinamismo e continui ribaltamenti fanno da padroni, finché tutti i giocatori non vengono eliminati. A Quartucciu sbarca la seconda tappa del Campionato nazionale di dodgeball 2025, sport in forte crescita negli ultimi tempi, che aspira a diventare olimpico. Il raduno, a cui parteciperanno società in arrivo da tutta Italia, si svolgerà nel palazzetto “Beatrice Lopez” di via Monte Spada, con un doppio appuntamento. Si comincia sabato 22 marzo, dalle 13.30 fino alla fine delle gare, e si replica domenica 23 dalle 8 alle 14. Un'occasione per gli appassionati e per i curiosi che vogliano avvicinarsi a una nuova disciplina. Padrone di casa la società Globefish dodgeball Cagliari, primo team fondato in Sardegna e protagonista sulla scena nazionale negli ultimi anni. Dopo un secondo posto nel 2019, la squadra è diventata campione d’Italia per tre anni consecutivi dal 2022 al 2024.

