Per chi adotta un cane o un gatto abbandonato arriva il bonus crocchette. È un’iniziativa del Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, guidato da una giunta di centrodestra, che ha stanziato circa 3,500 euro tra l'anno scorso e quest'anno per sostenere i cittadini che decidono di adottare un amico a quattro zampe da un canile o gattile.