Sì al biodigestore: dai rifiuti il gas per la rete cittadina 

Da discarica di smaltimento (talvolta maleodorante) a impianto di produzione di energia pulita: il sito di trattamento dei rifiuti Spiritu Santu, gestito dal Cipnes, si doterà di un biodigestore anaerobico che produrrà biogas, trasformando la piattaforma in un modello di circolarità virtuosa, dalla valorizzazione degli scarti al recupero di energia verde. Ammesso ai finanziamenti Pnrr, per un investimento pari a venti milioni, il biodigestore comincerà a vedere la luce entro il 2024 e nel primo semestre del 2026 a distribuire il biometano in città.

Da 40mila tonnellate all'anno di rifiuti organici, compresi quelli provenienti da attività agricole e zootecniche, conferiti da otto Comuni della Gallura - Olbia, Arzachena, Berchidda, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Padru e San Teodoro - che saranno processati dal nuovo biodigestore, verranno ricavati annualmente tre milioni di metri cubi di biogas, il 40 per cento in più del fabbisogno degli utenti di Olbia allacciati alla rete cittadina del metano, in cui sarà immesso, contribuendo al risparmio complessivo di gas a effetto serra. Non solo gestione dei rifiuti organici, anche zero emissioni e opportunità economiche e professionali. Contemporaneamente alla realizzazione del biodigestore, privo di esalazioni, infatti, sarà avviato l'adeguamento dell'impianto di compostaggio, già presente nella discarica, che, oltre a produrre un compost di ottima qualità, ridurrà drasticamente i miasmi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, fonte di disagio e polemiche, soprattutto durante la stagione estiva, tra gli abitanti della zona (turistica) affacciata sul mare. Oltre a contribuire a far volare Olbia tra le città all'avanguardia nella sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di transizione energetica pulita e di neutralità climatica dell'Unione europea, il biodigestore e il progetto di conversione e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio genereranno venti posti di lavoro.

