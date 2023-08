“Sì” al Bilancio, “no” all’aumento delle tasse 

«Quello del 2023 è un bilancio da 20 milioni. Per noi una grande soddisfazione, ci prepariamo a lavorare tanto per i nostri concittadini». Parole del sindaco Massimo Pinna che dopo l'approvazione del documento finanziario di previsione 2023 spiega in che modo vorranno utilizzare le risorse comunali.

Tasse invariate

Si tratta di 20 milioni e 600mila euro. Tra le decisioni più importanti dell'amministrazione c'è quella sulle tasse comunali. «Nessun aumento di alcun genere», dice Pinna, «lo avevamo già detto e lo confermiamo. Non graveremo sui nostri concittadini che già devono vedersela con i rincari di prima necessità. Invariate la Tassa sui rifiuti, l'Imposta municipale propria e l'addizionale comunale».

Nonostante questo il sindaco Pinna non nega che i rincari, anche per il Comune, ci saranno, sotto forma di aumento delle spese dell’energia. «Nel 2022 ci hanno dato una bella batosta da svariate centinaia di migliaia di euro. Il 2023 secondo le previsioni sarà meglio dal punto di vista energetico, ma sarà comunque tanto. Nonostante questo abbiamo comunque voluto salvaguardare i cittadini».

Le opere

Ma come verranno utilizzati nello specifico i 20 milioni? «Abbiamo tantissime opere già in cantiere (letteralmente) e altre da far partire a breve. Penso al castello Siviller, alle strade da asfaltare, all’auditorium e via dicendo», continua il primo cittadino.

E in effetti, già qualche mese fa quando era stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche, si contavano circa 9 milioni di euro (ottenuti anche con finanziamenti esterni) da impiegare nel territorio nel 2023. »Ma uno dei risultati più importanti riguarda i servizi sociali», puntualizza Pinna, «abbiamo riservato 4 milioni da offrire ai servizi sociali. Vogliamo confermare l'offerta e, visti i fondi, ampliarla». Spazio anche alla cultura: "Più fondi anche in questo caso. Visto il grande successo vogliamo far tornare la festa del carciofo».

Il bilancio è arrivato secondo i tempi stabiliti (e ampliati a più riprese) dalle norme statali. «Nonostante gli uffici comunali siano oggettivamente sottodimensionati a livello di personale, siamo riusciti a fare un buon lavoro aumentando gli standard delle performance».

Le critiche

Di tutt'altra opinione la minoranza guidata da Efisio Pisano, che dichiara: «Seppur sia legittimo, non riteniamo normale approvare il bilancio 2023 nel mese di luglio, visti i limiti che comporta nell'utilizzo delle risorse. La sua scadenza fisiologica è il 31 dicembre: un ritardo di sette mesi».



RIPRODUZIONE RISERVATA