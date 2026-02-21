VaiOnline
Villamar.
22 febbraio 2026 alle 00:58

Sì al bilancio da mezzo milione  

Bilancio e opere pubbliche al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Villamar. Andando con ordine, il documento finanziario di previsione vale complessivamente a 554.997,45 euro, di cui 215mila euro saranno destinati alla compartecipazione da parte del Comune per interventi di rigenerazione urbana nel parco comunale,164.457 euro per opere idrauliche in località Palamirai, 53.348 euro per i rinnovi contrattuali, 50mila euro come fondo per i contenziosi a cui si sommano circa 70mila per contributi regionali in ambito sociale, tra sostegno a particolari patologie, locazione, comparto unico, neoplasie e supporto alle povertà estreme.

Il secondo punto all’ordine del giorno era il regolamento per la gestione del Centro di aggregazione sociale che è stato votato e approvato. Infine, l’assemblea ha discusso la mozione presentata dal gruppo di minoranza per chiedere l’esenzione o un sensibile ridimensionamento delle spese di gestione per le associazioni che utilizzano le aule all’interno dell’edificio delle scuole medie (840 euro all’anno). «È una somma che grava interamente sul contributo che esse ricevono – spiega il consigliere di minoranza Valerio Porcu –: abbiamo presentato la mozione facendo riferimento agli articoli 2 e 27 dello Statuto comunale, dove viene espresso che il Comune si impegna per promuovere e valorizzare ogni forma di associazionismo». La mozione è stata respinta: «Nonostante le buone intenzioni contenute nella proposta e l’intento comune di sostenere le associazioni locali, la mozione va contro l’articolo 30 comma 2 dello Statuto comunale, che prevede la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo gratuito, in cambio di una contribuzione a carico delle associazioni», spiega il vice sindaco Pierpaolo Porcu. «L’articolo 30 recita che il Comune può mettere a disposizione delle associazioni strutture, beni o servizi in modo gratuito, salvo una contribuzione, che potrebbe essere simbolica e non così onerosa», conclude Porcu. ( g. g. s. )

