Sì al bilancio da mezzo miliardo 

Più soldi per i servizi sociali di prossimità (14 milioni), finanziamenti per migliorare la mobilità sostenibile (10 milioni per l’acquisto di autobus ecologici e il completamento delle piste ciclabili), per l’edilizia residenziale popolare e per i giovani, per la cultura e per gli eventi. Grazie a un accordo maggioranza-opposizione (che ha evitato di presentare emendamenti), si chiude subito (basta una seduta) la discussione in Consiglio comunale sul bilancio di previsione 2025-2027. Sono previste entrate di poco oltre il mezzo miliardo di euro per il 2025 (484 milioni di euro nel 2026 e 457 milioni nel 2027).

Un primato

Stavolta un piccolo primato c’è: dopo quasi 20 anni di nullaosta sul filo di lana, con lo spettro dell’esercizio provvisorio spesso a enfatizzare lo scontro in Aula, la manovra di Palazzo Bacaredda riceve il suo ok entro il 31 dicembre (per legge era consentito fino al 28 febbraio). In questo modo l’amministrazione ottiene due successi: si garantisce da subito la possibilità di spendere le risorse per progetti per la città e si mette in pole position per ottenere la premialità di 33 milioni di euro da destinare a investimenti per la città. Unico “ostacolo”: spendere entro entro dicembre del prossimo anno almeno il 20 per cento delle risorse europee destinate alla città. «Ringrazio, ancora una volta, il lavoro congiunto di maggioranza e opposizioni, del presidente della Commissione Bilancio, Giovanni Porrà, e degli uffici comunali. Questo ci permette di procedere più speditamente nel raggiungimento dell’obiettivo di spesa delle risorse», dice Massimo Zedda. «Siamo soddisfatti perché dopo vent’anni grazie al lavoro della maggioranza ma anche al senso di responsabilità delle opposizioni il bilancio è approvato entro dicembre», gli fa eco Porrà.

Le note

Il passaggio era assai delicato e per niente scontato visto che il sindaco doveva far quadrare i conti tra tagli da parte del governo (-1,3 milioni) e risorse della legge di Stabilità regionale e nazionale ancora da approvare e, quindi, da quantificare. «Nonostante il taglio imposto dallo Stato, il bilancio non prevede alcun aumento delle tasse», sottolinea Zedda. «Il bilancio rappresenta una scelta precisa su cosa vogliamo costruire per la nostra città», spiega Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti. «Approvarlo entro il 31 dicembre non è solo un atto amministrativo, è una scelta politica». Il concetto lo ribadisce Laura Stochino, capogruppo di Sinistra Futura: «Una coperta sempre più piccola per rispondere a un “corpo” di bisogni che cresce, per questo la risposta migliore è usare al meglio le risorse scegliendo di spenderle in settori primari: casa, sociale, istruzione, ambiente. Lo facciamo senza toccare le tariffe». «Non possiamo dimenticare la cultura: con 7 milioni di euro investiamo nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico», dice Marzia Cilloccu (Orizzonte Comune). «Altro tema centrale è quello delle politiche sociali: il nostro impegno non si limita a garantire servizi essenziali, ma si traduce in una programmazione strategica», aggiunge Rita Polo, capogruppo del Pd.

Centrodestra

Di avviso diverso la minoranza di centrodestra che ha strappato l’accordo con l’amministrazione per l’investimento di risorse nell’istruzione (gli asili nido), nel potenziamento dell’Orto dei Cappuccini, nella creazione del Parco urbano. «Abbiamo votato contro il bilancio perché manca di una visione strategica per la città e certifica l’aumento della Tari per i prossimi anni», dice Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «La nota positiva è rappresentata dall'aumento del contributo del Comune per gli asili in convenzione: un emendamento che abbiamo voluto fortemente». Conclude Alessandra Zedda (Lega-Anima di Sardegna): «Questa manovra non esprime una visione di città. La nostra speranza è che con le future variazioni si possano fare investimenti».

