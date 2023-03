Sì al bilancio da 25 milioni 

Via libera al bilancio di previsione di Carloforte per il 2023. Il Consiglio comunale ha approvato il documento finanziario: un bilancio da 25 milioni, senza aumenti delle imposte comunali per i cittadini e con diverse opere pubbliche importanti sulla rampa di lancio.

L’analisi

Un bilancio sano - ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi- è la precondizione per amministrare bene - i nostro obiettivi sono rafforzare le entrarte e combattere l’evasione fiscale. Questo bilancio è un primo passo, a cui ne seguiranno altri». Le aliquote delle imposte comunali restano invariate. «C’è stato solo un adeguamento per l’imposta sul suolo pubblico delle concessioni permanenti - dice il sindaco - ma anche con questo adeguamento siamo ancora sotto le aliquote praticate negli altri centri». Il capitolo opere pubbliche prevede investimenti cospicui, alcuni previsti già entro il 2023 come 1 milione e 900 mila euro per la piscina scoperta, circa 2 milioni per la riqualificazione delle Saline. Altri fondi arrivano dal Pnrr e le opere inizieranno entro quest’anno: 625 mila euro per riqualificare la palestra delle scuole medie e un milione e 220 mila per trasformare l’ex Ommi in un centro per l’infanzia. Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale è stato approvato anche l’adesione di Carloforte al Cammino Minerario di Santa Barbara.

La solidarietà

L’assemblea si è aperta con la discussione e la votazione di un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Pierangelo Rombi per il sostegno agli operai della Portovesme srl. «ll Consiglio comunale esprime la sua totale solidarietà e vicinanza ai quattro lavoratori della Portovesme srl che si trovano sulla ciminiera del Kss, a 100 metri di altezza e con loro a tutti i lavoratori e lavoratrici dell’impianto e delle società in appalto. Esprimiamo grande preoccupazione per quanto sta interessando la fabbrica, la cui fermata di quasi tutti gli impianti, colpiti dalla crisi energetica, sta mettendo a rischio 1300 buste paga».