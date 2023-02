Sì al bilancio da 16,5 milioni di euro 

Via libera a Castiadas al bilancio di previsione 2023, per un importo di 16milioni e 570mila euro. Tra le azioni previste la costruzione di un nuovo plesso scolastico che ospiterà le scuole dell’obbligo, una casa di riposo per gli anziani, l’apertura di un ufficio per la progettazione europea e la tutela dell’ecosistema del litorale e l’istituzione del nuovo comando della polizia locale.

«Un risultato storico – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – frutto di un lavoro di squadra che ha visto protagonisti tutti i colleghi del Consiglio comunale, la Giunta e lo staff tecnico-amministrativo. Abbiamo una straordinaria opportunità per continuare a posizionare il nostro paese tra le destinazioni turistiche più importanti d’Europa».

Murgioni, inoltre, mette in evidenza i principali impegni dell’amministrazione per il 2023: «L’adeguamento del Puc e del Pul contribuiranno a riorganizzare il territorio in maniera vincente. Valorizzeremo l’agricoltura, l’artigianato, il commercio e il settore turistico. Vogliamo trasformarci in un Comune da vivere tutto l’anno senza appesantire la contribuzione dei cittadini». (g. a.)

