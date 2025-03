Sì al bilancio da 107 milioni 

L’ultima seduta di Consiglio comunale si è rivelata una faticosa staffetta a ostacoli. A contrapporsi una maggioranza «ostruzionista» a detta di una minoranza «propositiva». Ai 16 emendamenti presentati dall’opposizione è stato dato a tutti un fermo «parere contabile sfavorevole», seppur alcuni di questi avessero l’ok tecnico.In prossimità del traguardo, dopo quasi quattro ore, è stato approvato (in ritardo) il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, con il no da parte dell’opposizione: in campo 107 milioni di euro.

Le forze di minoranza, congiuntamente, hanno espresso rammarico in merito alla «bocciatura senza appello di tutte le 16 proposte presentate in maniera costruttiva e collaborativa per migliorare la qualità della vita dell’intera città e sostenere in particolare le fasce più deboli della popolazione». Una bocciatura, hanno specificato, «per sola contrapposizione, pieno disinteresse per le richieste e i bisogni dei cittadini (malgrado un aumento pari a 3 milioni di euro di tasse a loro carico) e chiusura al confronto». L’assessore al Bilancio Marcello Malloru ha fornito le motivazioni: «In tutti gli emendamenti era prevista una variazione in aumento della spesa che avrebbe determinato l’alterazione del pareggio di bilancio, presupposto essenziale per l’approvazione dello stesso». Più incisivo l’assessore Francesco Murtas: «Per il secondo anno consecutivo l’opposizione ha presentato emendamenti come fosse una lista della spesa, senza indicare da dove prendere i soldi. Il no è dei revisori dei conti, non dell’amministrazione».

«Il ritardo - spiega Malloru - è stato causato dalla mancanza di personale negli uffici comunali a cui l’amministrazione sta rimediando con l’assunzione di circa 40 unità e un investimento di 1,5 milioni di euro». Le cifre più significative verranno investite in lavori pubblici (6 milioni), servizi manutentivi (9 milioni), servizi sociali, istruzione, cultura e sport (11 milioni) e settore finanziario (13 milioni).

«La destinazione delle risorse esprime linee strategiche precise», ha proseguito Murtas. «Continueremo con l’ottimizzazione degli impianti sportivi e degli spazi urbani. Lavoreremo poi per dare un’identità precisa al nostro paese di antica tradizione della ceramica. Partirà l’iniziativa “Per le strade della ceramica” e quelle volte a salvaguardare le peculiarità gastronomiche locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA