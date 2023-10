Sì al bilancio con l’incognita espropri 

Quello di San Sperate, secondo la definizione del presidente del Consiglio comunale, Enrico Collu, è «un bilancio a due facce»: approvato dopo una lunga discussione in Aula, mette sul tavolo 24 milioni di euro ed è il frutto, argomenta Collu, del confronto fra «le diverse le visioni emerse nell’assemblea, come è normale che sia. A differenza del passato – prosegue l’ex sindaco – è possibile utilizzare avanzo di amministrazione, Pnrr e bandi per le opere pubbliche, anche se restano le criticità burocratiche e l’incertezza sulla quantificazione dell’indennità dovuta per espropri».

Il bilancio 2023, tuttavia, presenta diverse incognite. Tra queste, l’ammontare della somma che il Comune dovrà versare per pagare gli espropri fatti negli anni ‘80 ai danni della famiglia Serra. L'amministrazione allo stato attuale ha tre milioni messi da parte ma potrebbero doverne svincolare altri due per arrivare ai cinque indicati dal consulente del tribunale.

Tra esigenze e risorse

Ma non è l’unico punto problematico. «Difficile – spiega Collu – far quadrare consumi energetici, spese per manifestazioni culturali o sportive, sagre, manutenzioni ordinarie: oltre i continui aumenti, i trasferimenti erariali ai Comuni sardi sono circa un quarto rispetto a quelli del 2009. Un taglio spropositato, denunciato anche dall’Anci».

Il sindaco Fabrizio Madeddu si dice, tutto sommato, soddisfatto: «Questo bilancio persegue le linee di mandato, tra esigenze della comunità e risorse disponibili. Pesano, e non poco, le spese che dobbiamo sostenere. Tuttavia si è riusciti a trovare un equilibrio tra risorse assegnate, finanziamenti richiesti e ottenuti. Abbiamo scelto di non intervenire sullo strumento di pressione tributi e tasse. Siamo soddisfatti, anche se ci sono dei settori a cui avremmo voluto, se fosse stato possibile, destinare più risorse».

«Tempi troppo lunghi»

Il consigliere di minoranza Gianluca Schirru critica soprattutto i lunghi tempi di gestazione: «Un’amministrazione che fa del suo punto di forza l'esperienza – dice – non può approvare un bilancio di previsione a fine anno. Così non si può incidere nelle scelte strategiche per la nostra comunità. Si continua a gestire in maniera ordinaria, rincorrendo le emergenze, senza un progetto a lungo termine. Opere pubbliche con tempi di realizzazione lunghissimi e finanziamenti chiesti troppo tardi. Intanto in ambito sportivo e culturale le persone trovano collocazione altrove». Nel bilancio, prosegue «poca attenzione per il turismo e le politiche giovanili: un paese in crescita necessita di un adeguamento dei servizi e un’organizzazione della viabilità che dia a tutti un senso di sicurezza. Urge un’accelerata».

