Sì al bando-fotocopia per la continuità aerea Ma il budget si riduce 

Sarà un bando-fotocopia. Almeno fino al 2025 l’Isola dovrà fare i conti con i pochi posti a disposizione nei periodi più caldi – ponti primaverili, vacanze estive e festività natalizie – e il cortocircuito tariffario che prevede piena libertà sul fronte dei prezzi per i turisti. Insomma, le criticità dell’attuale continuità territoriale aerea resteranno.

La scelta

Potranno cambiare, al massimo, le compagnie di riferimento: dall’Ue è arrivato l’altolà alla proroga dei contratti attualmente in vigore con Ita Airways (Cagliari), AeroItalia (Alghero e Olbia) e Volotea (Olbia). Dunque si dovrà rifare la gara d’appalto, che avrà però un budget inferiore rispetto all’ultima. La Regione ha pubblicato nei giorni scorsi il bando (periodo ottobre 2024 - ottobre 2025), che era già finito sulla Gazzetta ufficiale europea il 26 aprile per il passaggio obbligatorio previsto dalle norme comunitarie.

I dettagli

Le compagnie avranno tempo fino al 27 giugno per presentare le proprie offerte. Come sempre l’appalto per il servizio di collegamento tra i tre scali sardi e quelli di Fiumicino e Linate è stato diviso in sei bandi, uno per ogni rotta. Il piano voli sarà lo stesso previsto dal decreto ministeriale del 2021, su cui si basa l’intero sistema a regime agevolato.

Rispetto alla continuità territoriale in vigore dal 2013 al 2020, la differenza è netta: la riduzione delle frequenze in alcuni casi è del 44%, ed sceso pure il numero minimo di posti giornalieri (-27%). Sul fronte dei prezzi, poi, l’Isola ha perso la tariffa unica per residenti e turisti che prima era garantita almeno per 9 mesi all’anno. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i prezzi per chi non abita in Sardegna sono schizzati in alto. In estate un biglietto andata e ritorno può costare anche 600 euro. Non è l’unica criticità. In questi giorni si sono verificati diversi casi di overbooking negli scali del nord Sardegna. «Pratica odiosa e dannosa, ancor di più se applicata in regime di continuità territoriale», dice il deputato Salvatore Deidda (FdI), presidente della commissione Trasporti alla Camera. Per il futuro la politica dovrà curare una rete di collegamenti aerei zoppicante: «Non il solo caro voli», dice Deidda, che annuncia anche «maggiori tutele per i pendolari. Nelle prossime settimane parleremo di ulteriori misure per costruire una vera continuità territoriale e quali misure utile per una riforma europea».

Le eventuali novità però non saranno tangibili fino all’ottobre del 2025. Perché il bando pubblicato nei giorni scorsi andrà a prolungare di un anno quello attualmente in vigore. Potranno cambiare le compagnie aeree, che ora avranno due mesi di tempo per presentare le offerte.

L’incognita

Il budget a disposizione sarà inferiore rispetto alle gare di fine 2022. In quell’occasione la Regione mise sul piatto 48,8 milioni per un servizio di 18 mesi. Adesso invece per un anno (dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025) il conto complessivo è sceso a 26,5 milioni. Fare un confronto, visto che si tratta di periodi diversi, non è agevole. Storicamente però lo stanziamento della Regione si è sempre aggirato intorno ai 40 milioni l’anno.

L’unico paragone certo che si può fare tra passato e presente riguarda Alghero, visto che il bando attualmente in vigore è della durata di un anno. Ecco: in questo caso c’è stato un taglio netto, visto che nel 2023 la base d’asta per le due rotte (Roma e Milano) era di 9 milioni di euro, mentre adesso è scesa a 7,6 milioni.

