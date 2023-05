Sì al bagno ai “Cavalieri” ma passando sulle stuoie 

La spiaggia del Cavalieri, nell’isola di Budelli, da anni in avanzato stato di arretramento, rimane interdetta al calpestio ma in acqua vi si potrà accedere, per farvisi il bagno, oltre che dalle due spiagge di ciottoli poste alla sua sinistra anche tramite un attraversamento pedonale di stuoie. È quanto ha deciso il Consiglio direttivo del Parco nazionale, accogliendo la proposta, dell’attraversamento su stuoie, avanzata dall’avvocato Gianluca Cataldi, in rappresentanza di buona parte degli armatori. Consiglio direttivo che ha approvato a maggioranza (4 voti favorevoli, 2 astenuti e un contrario) l’elenco dei punti di sbarco e punti di sosta, delle unità da traffico che effettuano il servizio di trasporto passeggeri nelle isole minori.

A Budelli è prevista la sosta alla boa a Cala Nord di Cala di Roto, nello specchio acqueo Sud Sud-Ovest Est di Punta Cavalieri nonché a Cala Piatto. L’altra novità riguarda l’isola di Spargi dove viene riaperto, dopo 2 anni, il punto di sbarco presso la spiaggia della Testa della Strega. Altro sbarco è consentito a Cala Granara e a Cala Ferrigno mentre a Cala d’Alga e Cala Conneri è possibile la sosta alla fonda o alla boa. Nell’isola di Santa Maria è consentito lo sbarco nella banchina (e sosta alla boa) mentre a Caprera nella banchina del borgo di Stagnali. A Cala Coticcio si potrà solo sostare alla boa, come alla boa o alla fonda si può sostare a Porto Palma, Candeo, Cala Garibaldi e Punta Fico.

