«Sì ai treni a idrogeno sulla tratta per Nuoro» 

Dopo 10 anni tutto fermo sulla linea ferroviaria Macomer-Nuoro. Il progetto per il controllo centralizzato della circolazione dei treni conta su decine di milioni di euro per portare i livelli di sicurezza agli standard nazionali e consentire una riduzione dei tempi di percorrenza. I lavori, appaltati dall’Arst anni fa, non hanno portato a nulla. Lo denuncia Giuseppe Ledda, ex sindaco di Macomer ed ex consigliere comunale: «Un’importante novità, in grado di modificare lo scenario, è la decisione della Regione di introdurre sulla Macomer-Nuoro i treni ad idrogeno. Ma si registra un assurdo comunicato del comitato Trenitalia di Nuoro che contesta la scelta, a sostegno della Abbasanta-Nuoro che non potrà essere sostitutiva della Macomer-Nuoro che serve il Marghine e, una volta riqualificata, può collegare altre aree come Goceano e Barbagia». Ledda propone che il Consiglio comunale promuova un’iniziativa urgente con assessore regionale ai Trasporti, Arst, Comuni e Provincia per trasformare la Macomer-Nuoro in strumento per la mobilità da conseguire in 5 anni. (f. o.)

