«Sì ai project financing per la gestione» 

In qualche caso è la burocrazia, in altri la malagestione. In altri ancora la scarsità delle risorse. Fatto sta che un impianto sportivo comunali chiuso, senza concessione o abbandonato è una cattiva notizia per tutti. L’amministrazione traccia la strada: quella del project financing, una forma di finanziamento per opere pubbliche o di pubblica utilità caratterizzate dall’uso di risorse alternative a quelle pubbliche e sul coinvolgimento di privati. «Ci crediamo perché ormai è evidente che questa soluzione rappresenti la migliore», spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici. Le esperienze del campo del Vecchio Borgo o di via Crespellani autorizzano a intraprendere questa strada. «Per la palestra di via degli Stendardi, per esempio, gli uffici hanno ricevuto una proposta di project che adesso verrà valutata. Lì, dopo le bonifiche, bisognerà fare la progettazione», spiega ancora l’assessora Deidda. Che poi aggiunge: «In via Argonne i lavori», costo 400mila euro, «si sono interrotti per un problema sulla sicurezza del cantiere. risolto questo, riprenderanno immediatamente perché, lo sappiamo, quello è uno di quegli impianti di quartire», che svolge anche una funzione sociale. ( ma. mad. )

