Sì ai prodotti tipici nelle mense 

Tipicità e tradizione al centro del progetto del Comune per introdurre nelle scuole cittadine la mensa a chilometro zero. Una novità che tanto piace a genitori e insegnanti e che dovrebbe prendere il via a settembre, quando col nuovo anno scolastico l’appalto verrà affidato a una nuova ditta. Intanto, per far sì che il progetto funzioni al meglio, verrà anche istituito il tavolo tecnico multidisciplinare, mentre ieri il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento.

Sì ai prodotti locali

«Abbiamo analizzato le esigenze delle famiglie e le problematiche emerse in questi anni», spiega l’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini, «ma abbiamo tenuto conto anche degli aumenti delle materie prime che potranno influire sulla mensa e che ci impongono di rivedere i parametri del servizio, così si è voluto puntare sulla qualità e quindi su un’alimentazione che possa valorizzare al massimo i prodotti tipici del nostro territorio, cercando al contempo di dare un nuovo impulso al settore delle produzioni agroalimentari locali».

L’appalto della mensa scade a giugno, ma prima di predisporre il bando per il nuovo, l’assessorato ha deciso di istituire un tavolo tecnico. «Sarà coordinato dalla funzionaria dell’ufficio pubblica istruzione e verranno coinvolti anche rappresentanti delle diverse agenzie che puntano alla promozione di un’alimentazione a chilometro zero, nonché coloro che in prima persona si occuperanno dell’attivazione e della fruizione del servizio stesso», aggiunge l’assessora che ha già programmato alcuni incontri per «per proporre spunti di riflessione utili alla stesura del nuovo bando di affidamento del servizio».

Il regolamento

Intanto ieri il Consiglio comunale ha anche approvato all’unanimità il nuovo regolamento comunale per il servizio. «Tenuto conto delle criticità emerse si è cercato di renderlo più snello e fruibile, cosicché gli stessi articoli siano più semplici e di chiara interpretazione», precisa Contini, evidenziando che negli ultimi due anni è stato risolto anche il problema dei morosi. «Abbiamo recuperato i soldi dei debitori e oggi c’è un controllo molto più attento e costante». Tra i sedici articoli presenti nel regolamento, il numero 11, che riguarda la commissione mensa, composta dai genitori che dovranno interessarsi del servizio in tutti i plessi scolastici e non solo in quello frequentato dai propri figli, è stato completamente rivisto.

