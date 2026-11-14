Il Comune di Sestu parteciperà all’avviso regionale che finanzia l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo negli edifici pubblici.

Per avviare l’iter di candidatura è stato individuato il responsabile unico del progetto che seguirà le successive fasi di predisposizione e approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, necessario per presentare la richiesta di finanziamento. L’obiettivo è favorire l’autoconsumo energetico, riducendo i consumi e contenendo i costi sostenuti. La misura rientra nel progetto regionale per l’autoconsumo energetico dei Comuni sardi con più di 20 mila abitanti, requisito che Sestu soddisfa e che le consente di partecipare all’avviso. Al momento non sono stati indicati gli edifici comunali che saranno interessati dall’intervento né la potenza degli impianti previsti. Sarà lo studio di fattibilità a delineare le caratteristiche delle opere previste.

RIPRODUZIONE RISERVATA