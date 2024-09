«Sì ai nuovi orari per i pendolari» 

Sembra destinata a rientrate la protesta degli studenti dell’istituto Dionigi Scano, schieratisi al fianco dei compagni pendolari che da quest’anno, col ritorno a lezioni da un’ora e non più da 50 minuti, rischiano di perdere i mezzi pubblici per riuscire a rientrare a casa in tempi accettabili. La dirigente scolastica Miriam Etzo ha infatti confermato ieri mattina la predisposizione imminente di un nuovo orario che permetterà ai pendolari di evitare il disagio di attese e viaggi interminabili.

La dirigente

«Si creano problemi dove invece c’è già un accordo» ha spiegato, «abbiamo trovato una soluzione e la commissione apposita è già al lavoro per definire il nuovo orario, che sarà a norma di legge. A brevissimo convocherò il Consiglio d’Istituto per l’approvazione». Si va quindi verso lo stop ai due giorni da sei ore di lezione, i più problematici, che saranno rimpiazzati da quattro giorni da cinque ore e mezzo: con la mezzora risparmiata, tutti i pendolari dovrebbero riuscire a prendere in tempo i mezzi pubblici a disposizione.

Il sit-in

Ieri però davanti alla Scano, dopo lo sciopero degli studenti di mercoledì, è stata un’altra mattinata di proteste. Poco prima del suono della campanella, l’associazione “Blocco Studentesco” ha organizzato un sit-in, con striscioni e fumogeni, per chiedere la risoluzione del problema. «Non siamo robot, non è ammissibile rientrare a casa a orari improponibili e non avere il tempo per vivere una vita normale», le parole urlate al megafono. Come preannunciato, alla manifestazione non sono stati esposti simboli, per mantenere la protesta apolitica anche se la maggior parte degli studenti dello Scano, comunque, ha preferito non partecipare per non essere accostata all’organizzazione, notoriamente di destra. Una minoranza di ragazzi ha invece aderito, e con loro altri studenti degli istituti vicini, che affrontano gli stessi problemi, come il Martini e il Foiso Fois. «Siamo qua per sostenere i problemi degli studenti dello Scano e di tutte le scuole della zona, dove la stragrande maggioranza degli alunni sono pendolari. Sono stati loro stessi a contattarci per chiederci aiuto», spiega uno dei portavoce del comitato, Mauro Calì. «Quella dei trasporti pubblici è una questione importante, ci sono ragazzi costretti a tornare a casa alle 19. Questo va a intaccare la vita sociale dei liceali, la possibilità di studiare, fare sport, mangiare a orari decenti».

La condanna

Sul sit-in è poi arrivato anche il commento della dirigente Etzo: «La nostra è una bella scuola, in cui il dialogo è sempre ben accetto», ha detto. «Se sono i miei studenti a protestare non ho nulla da dire, ma se si infiltrano altri gruppi che non c’entrano è una questione che va condannata fermamente».

