«Sì ai medici cubani a Sorgono e a premialità per chi resta qui» 

«La mancanza di una sanità adeguata mina il presente e il futuro delle zone interne». A ribadirlo con forza da Meana Sardo sono gli attivisti di Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, in lotta per ottenere servizi migliori. Nel presidio itinerante allestito nei giorni scorsi, davanti a un pubblico interessato tra cui diversi ragazzi delle scuole medie, ad aprire l’incontro Francesco Giuliani di Sorgono che ha ricordato i problemi che affliggono la sanità sarda e il Mandrolisai, evidenziando l’assenza del pediatra di libera scelta che costringe le famiglie a grandi sacrifici per garantire l’assistenza ai figli. «L’ospedale è di tutti e tutti dobbiamo impegnarci per migliorare la situazione - ha detto -. Servono maggiore unità tra i paesi e più partecipazione anche da parte degli amministratori a cui chiediamo un incontro al più presto. Solo lottando uniti otterremo dei risultati».Disappunto da parte di Sos per la decisione della Regione di bloccare l’arrivo di medici cubani che avrebbe potuto rilanciare parte dei servizi del San Camillo a Sorgono. ll sindaco Salvatore Marras ha ringraziato Sos per l’impegno: «È una cosa buona tenere alta l’attenzione, il presidio itinerante coinvolge più persone. Queste azioni riguardano tutti e servono a far sì che i responsabili dei servizi possano intraprendere soluzioni, come la chiamata di medici stranieri, o premialità a chi decide di lavorare nelle zone disagiate».

