Sì ai mastelli fuori dai locali, passa il nuovo regolamento 

Sì ai mastelli all’esterno dei locali, con regole precise da seguire. Ma anche pugno duro nei confronti dei furbetti del sacchetto selvaggio, con sanzioni amministrative sino a 500 euro, e - per effetto di una recente modifica normativa - l’abbandono dei rifiuti per strada verrà qualificato non come un illecito amministrativo ma bensì penale. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo regolamento di Igiene urbana proposto dalla Giunta e approvato in Consiglio comunale.

Il documento, nato in commissione Ambiente, è stato votato ieri. «Nasce dall’esigenza di trovare soluzioni a una serie di problematiche emerse in commissione sulla base dei segnalazioni fatte dai cittadini», la premessa del presidente dell’Ambiente Cenzo Naitana.

Novità prima di tutto per le attività commerciali, in particolare per ristoranti e bar, che potranno tenere i mastelli nei marciapiedi - al momento c’è l’obbligo di tenerli dentro i locali, e di portarli fuori solo per il conferimento - e dovranno pagare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico che di fatto sarà permanente, poco più di 100 euro all’anno. Decisione che va incontro alle richieste di diversi commercianti, primi fra tutti quelli di viale Colombo. «Ovviamente dovranno seguire determinate regole che disciplineremo con delle direttive di Giunta», ha sottolineato il vicesindaco Tore Sanna. «L’altra novità riguarda gli agriturismi che sinora non potevano avere il ritiro dei rifiuti a domicilio, possibilità che viene recuperata con questa modifica». Nuovo regolamento che di fatto è propedeutico alla predisposizione del nuovo progetto di igiene urbana, con l’appalto in corso in scadenza fra tre anni circa.

Voto della minoranza in ordine sparso. «Per il futuro dobbiamo ragionare su una raccolta dei rifiuti diversa, non più porta a porta come adesso se non per particolari esigenze, ma con isole ecologiche disseminate nel territorio», la proposta del consigliere Francesco Caredda, Io sono Quartu, che si è astenuto insieme al gruppo FdI, al centrosinistra e al gruppo di Sardegna 20Venti. Voto favorevole, oltre alla maggioranza, del Polo civico del Gruppo Misto, insieme al consigliere del centrodestra Martino Sarritzu.

