Sì ai lavori: via Sauro diventerà il salotto di La Caletta 

Il cuore di La Caletta si prepara a cambiare volto. Via Sauro, da anni teatro del mercatino serale che anima la borgata marina, diventerà un vero e proprio salotto a cielo aperto. L’amministrazione comunale di Siniscola punta su un progetto di riqualificazione che vuole trasformare il centro abitato in un biglietto da visita moderno, accogliente e in linea con i tempi. «È un’opera necessaria - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori -. Rifaremo i marciapiedi, ammoderneremo l’illuminazione e creeremo le sottostrutture per evitare futuri scavi». Un lifting urbano pensato per rendere più vivibile la via, frequentata ogni sera da migliaia di turisti tra bancarelle, locali e passeggiate. Il piano non si ferma qui. «In funzione dell’area pedonale legata al mercatino stagionale - aggiunge Flori - metteremo mano anche alla circonvallazione che collega il porto a via Palermo, con il rifacimento della strada partendo dalle sotto infrastrutture. In futuro toccherà alla bretella che unisce la rotatoria di S’Arenarju a quella di via Sauro divenuto passaggio obbligatorio per coloro che giungono da sud». Un progetto a più fasi che guarda avanti: restituire a La Caletta un centro degno della sua storica vocazione turistica.
