VaiOnline
Siniscola.
10 settembre 2025 alle 00:22

Sì ai lavori: via Sauro diventerà il salotto di La Caletta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cuore di La Caletta si prepara a cambiare volto. Via Sauro, da anni teatro del mercatino serale che anima la borgata marina, diventerà un vero e proprio salotto a cielo aperto. L’amministrazione comunale di Siniscola punta su un progetto di riqualificazione che vuole trasformare il centro abitato in un biglietto da visita moderno, accogliente e in linea con i tempi. «È un’opera necessaria - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori -. Rifaremo i marciapiedi, ammoderneremo l’illuminazione e creeremo le sottostrutture per evitare futuri scavi». Un lifting urbano pensato per rendere più vivibile la via, frequentata ogni sera da migliaia di turisti tra bancarelle, locali e passeggiate. Il piano non si ferma qui. «In funzione dell’area pedonale legata al mercatino stagionale - aggiunge Flori - metteremo mano anche alla circonvallazione che collega il porto a via Palermo, con il rifacimento della strada partendo dalle sotto infrastrutture. In futuro toccherà alla bretella che unisce la rotatoria di S’Arenarju a quella di via Sauro divenuto passaggio obbligatorio per coloro che giungono da sud». Un progetto a più fasi che guarda avanti: restituire a La Caletta un centro degno della sua storica vocazione turistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 