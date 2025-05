Sì ai lavori nelle Statali 130 e 195 

Sono giorni importanti per la messa in sicurezza della Strada Statale 130. Dopo quattro anni e mezzo dal suo avvio si è conclusa positivamente la procedura di “Valutazione di impatto ambientale” (Via) relativa al progetto definitivo di eliminazione degli incroci a raso nel tratto di strada che collega Decimomannu a Cagliari. Lunedì un’apposita commissione tecnica di verifica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il ministero della Cultura, ha emanato un “Decreto di compatibilità ambientale” subordinato all’ottemperanza di specifiche condizioni. Il documento rappresenta una svolta decisiva per lo sblocco dei lavori che consentiranno di migliorare le condizioni di percorribilità, in termini di funzionalità e sicurezza, della Statale nel tratto che attraversa i comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu.

Negli stessi giorni gli uffici ministeriali hanno emesso parere di compatibilità ambientale favorevole anche per la nuova 195, tratto Cagliari-Pula: collegamento con la Statale 130 e aeroporto di Cagliari-Elmas». Nelle carte progettuali di Anas c’è scritto che «il nuovo tratto di viabilità interessa i Comuni di Assemini e Capoterra, ha uno sviluppo complessivo di 5 chilometri e si configura come un intervento di adeguamento della Dorsale Casic esistente ad una strada a sezione tipo B

La “Via”

Rispetto ai siti di “Rete natura 2000”, principale strumento dell’Unione europea per la conservazione della biodiversità, il progetto di messa in sicurezza della Statale 130 non interessa direttamente aree naturali protette. Con la “Valutazione di incidenza” si sono inoltre scongiurate ripercussioni sullo stagno di Cagliari, in particolare sulle saline di Macchiareddu e la laguna di Santa Gilla.

Le reazioni

«La “Via” - ha commentato l’assessore regionale Antonio Piu, commissario regionale per l’Infrastrutturazione viaria - è l’atto che consente di stabilire il cronoprogramma e le procedure per l’avvio dell’opera. Abbiamo impresso un’accelerata all’iter istruttorio ministeriale perché quest’opera non può più aspettare».Soddisfatti i sindaci di Elmas (Maria laura Orrù), di Assemini (Mario Puddu) e di Decimomannu (Monica Cadeddu): «È un passaggio fondamentale che consente di entrare nella fase operativa. La sicurezza stradale non può più essere rimandata e ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro». Precisa Orrù: «Resta ferma la necessità del nostro Comune di garantire, con una modifica, l’accessibilità al territorio, soprattutto con un’ulteriore uscita in direzione Iglesias».

