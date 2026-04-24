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Giba.
25 aprile 2026 alle 00:33

Sì ai lavori nella chiesa di Villarios 

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È stata approvata, nei giorni scorsi a Giba, la delibera di Giunta che approva il progetto di fattibilità per gli importanti lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di San Giuseppe Sposo della frazione di Villarios.

Si tratta dello stabile che, nel maggio del 2025, a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco di Carbonia (e poii quello dell’ufficio tecnico del Comune nello scorso febbraio), era stato dichiarato non agibile. Pertanto l’amministrazione comunale, guidata da Andrea Pisanu, hadeciso di procedere ad una manutenzione straordinaria dell’immobile, con interventi volti a conservare e valorizzare la struttura nel tempo,e ripristinare le condizioni di sicurezza, fruibilità e decoro. «Per poter intervenire – dice Pisanu – sono necessari oltre 200 mila euro, visto che l’intervento sarà concentrato sulla struttura della Chiesa, con tutte le opere necessarie per riqualificare il fabbricato, sia dal punto di vista igienico sanitario sia architettonico. Si interverrà su intonaci, tinteggiature, infiltrazioni. Ora arriva la parte più difficile: reperire le risorse per poter avviare i lavoro. Dl canto suo il Comune è pronto a confinanziare una parte dei lavori».

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