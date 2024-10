Sì ai lavori nel ponte sul rio Spadula 

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale a Pabillonis sono state deliberate alcune variazione di bilancio. Tra queste, una ha il carattere dell’urgenza: si tratta della manutenzione del ponte in località Spadula con un finanziamento di 20mila euro. «L’ufficio di polizia locale è stato allertato dagli operatori del consorzio di bonifica sull’assenza di parapetti nel ponte che attraversa il canale Spadula, nell’omonima località. Si tratta di una strada comunale e di conseguenza anche l’opera di attraversamento è di nostra competenza. Occorre provvedere tempestivamente alla realizzazione di nuovi parapetti di protezione nelle sponde del ponte, temporaneamente segnalate con nastri da cantiere», ha comunicato il sindaco, Riccardo Sanna.

Altri interventi comprendono riguardano l’iscrizione di 12mila per il programma Nidi gratis, a sostegno delle famiglie e di 63.619 euro per la progettazione della riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Inoltre, sono stati stanziati 6mila euro per la manutenzione degli edifici comunali, con particolare attenzione ai portoni di ingresso, e settemila euro per il rinnovo di attrezzature informatiche, compreso un videoproiettore professionale per eventi culturali che potrebbe essere utilizzato per il cinema all’aperto. ( g. g. s. )

