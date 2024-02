Sì ai lavori nel parco Amigu Furoni 

Il parco Amigu Furoni a Furtei presto sarà riaperto a tutti. Un progetto di riqualificazione è stato recentemente avviato con un finanziamento di 150mila euro della Regione attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. «Si tratta di un intervento per valorizzare il parco naturale, reso inaccessibile per anni a causa di un incendio», racconta il sindaco Nicola Cau.

Il parco, situato vicino alla centrale idroelettrica Santu Mialie e alla zona dell’ex miniera d’oro in fase di bonifica, ospita una varietà di vegetazione tra cui macchia mediterranea, lecci, pini e sugherete.

Attualmente, le opere in muratura come sentieri in pietra, capanni, rifugi e aree di sosta sono in uno stato di degrado che ne compromette l'accessibilità. Gli interventi previsti includono la manutenzione delle zone sosta, di camminamenti e manufatti nel versante nord dell’area, il recupero di sentieri pedonali e la sistemazione delle strade sterrate, ma anche il ripristino della copertura dei rifugi, la costruzione di una struttura nella piazzola di sosta e il recupero dei sentieri in pietra. In programma anche la ripulitura del sottobosco, il diradamento dei polloni e il taglio di piante mature. L'attenzione è concentrata sulla realizzazione di infrastrutture resilienti e sostenibili. ( g. g. s. )

