Sì ai fondi, scuolabus gratuito per gli alunni delle borgate 

Il Comune prova ad alleggerire i costi a carico delle famiglie. Grazie a un contributo regionale di oltre 5.500 euro, è riuscito a rendere gratuito il trasporto scolastico per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo nel territorio comunale e arrivano dalle borgate di Sant’Isidoro e San Gaetano.

Un risultato ottenuto dall’assessorato guidato da Elisabetta Contini per rispondere alle difficoltà dei genitori dopo l’aumento dei costi del servizio. «Abbiamo preso l’impegno di rivedere i costi del trasporto scolastico, che sono aumentati negli ultimi anni a causa di vari fattori – precisa –. Grazie alla relazione tecnica e ai dati forniti dalla nostra funzionaria, siamo riusciti a ottenere questo contributo che coprirà integralmente le spese per le famiglie».Un aiuto concreto dunque che avrà un impatto sulle tasche delle famiglie: nessun contributo sarà richiesto per il trasporto scolastico dei bambini che utilizzano lo scuolabus comunale, per tutto il 2025. Non solo, per chi ha già effettuato il pagamento per il periodo dell’anno scolastico 2025, sarà previsto un rimborso da parte dell’ufficio competente. «Abbiamo ascoltato le preoccupazioni degli utenti delle borgate – spiega l’assessora Contini – e ci siamo impegnati a dare una risposta tangibile a chi si trovava in difficoltà».

