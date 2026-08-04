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Monserrato
05 agosto 2026 alle 00:25

Sì ai contributi per trapiantati e nefropatici 

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Il comune di Monserrato rinnova l’impegno a tutela della salute e dell’assistenza ai cittadini più fragili. Con la recente approvazione della determinazione del settore politiche sociali, l’amministrazione ha formalizzato lo stanziamento delle risorse destinate al sostegno dei pazienti nefropatici e dei soggetti sottoposti a trapianto per il secondo semestre del 2026.

Un intervento fondamentale che garantisce continuità all’erogazione di assegni mensili e rimborsi per le spese di viaggio sostenute per le quotidiane terapie dialitiche.

L’iniziativa, attuata in conformità con la normativa regionale, risponde alle esigenze vitali di diversi residenti e delle loro famiglie, sollevandoli dai costi delle cure. Il provvedimento include l’integrazione di nuove richieste di beneficio, assicurando una copertura equa basata sulla verifica dei requisiti reddituali. Questo atto sottolinea la centralità dei servizi sociali comunali nel garantire il benessere e la tutela della salute della comunità.

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