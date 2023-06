Si aggrava il bilancio dei danni, ora ci sono i fondi da sbloccare 

«È già stata avviata, con il supporto dei sindaci, ed è in corso in queste ore, la quantificazione dei danni, che procederà con la massima sollecitudine e contiamo di completare la stima già a metà settimana», sottolinea il governatore intervenendo sulla situazione nel Meilogu. «Attiveremo tutte le procedure previste per lo stato di calamità naturale a favore di centri urbani, strade e imprese colpite dall’alluvione; individueremo e metteremo a disposizione ogni risorsa necessaria a sostegno del territorio».

Vigneti allagati, ciliegeti distrutti, colture da campo spazzate via dalla furia dell’acqua, erbai annientati e addio al frumento per alimentare gli animali in autunno e in inverno, bestiame annegato e strutture demolite da fango e detriti. Mezza Sardegna è devastata dal maltempo di questi giorni, è iniziata la conta delle perdite ma ogni giorno il bilancio si aggrava, la gente delle campagne chiede aiuto e la politica è chiamata a dare risposte. È vero che la Regione «è al fianco del territorio e adotterà ogni strumento possibile a sostegno delle comunità colpite» – come dice il presidente Christian Solinas – ma è anche vero che «la macchina amministrativa è paralizzata, e le ingenti risorse destinate dal Consiglio regionale al comparto primario dell’Isola sono ferme nelle pieghe del bilancio: i fondi vanno immediatamente sbloccati, i ritardi sono inaccettabili» – denuncia il consigliere oristanese di Forza Italia Emanuele Cera.

Vigneti allagati, ciliegeti distrutti, colture da campo spazzate via dalla furia dell’acqua, erbai annientati e addio al frumento per alimentare gli animali in autunno e in inverno, bestiame annegato e strutture demolite da fango e detriti. Mezza Sardegna è devastata dal maltempo di questi giorni, è iniziata la conta delle perdite ma ogni giorno il bilancio si aggrava, la gente delle campagne chiede aiuto e la politica è chiamata a dare risposte. È vero che la Regione «è al fianco del territorio e adotterà ogni strumento possibile a sostegno delle comunità colpite» – come dice il presidente Christian Solinas – ma è anche vero che «la macchina amministrativa è paralizzata, e le ingenti risorse destinate dal Consiglio regionale al comparto primario dell’Isola sono ferme nelle pieghe del bilancio: i fondi vanno immediatamente sbloccati, i ritardi sono inaccettabili» – denuncia il consigliere oristanese di Forza Italia Emanuele Cera.

L’impegno

«È già stata avviata, con il supporto dei sindaci, ed è in corso in queste ore, la quantificazione dei danni, che procederà con la massima sollecitudine e contiamo di completare la stima già a metà settimana», sottolinea il governatore intervenendo sulla situazione nel Meilogu. «Attiveremo tutte le procedure previste per lo stato di calamità naturale a favore di centri urbani, strade e imprese colpite dall’alluvione; individueremo e metteremo a disposizione ogni risorsa necessaria a sostegno del territorio».

La commissione

Piero Maieli, consigliere del Psd’Az e presidente della commissione Attività produttive, esprime a nome di tutto il gruppo la vicinanza alle popolazioni coinvolte e spiega che chiederà la convocazione di una seduta straordinaria dell’Assemblea per discutere «degli eventi disastrosi che hanno sconvolto soprattutto il Meilogu». Ma le bombe d’acqua hanno investito anche il Logudoro, l’Oristanese, il Medio Campidano, il Sulcis Iglesiente e il centro dell’Isola – avverte Confagricoltura.

«Ritengo sia necessario portare questo quadro all’attenzione dell’intero Consiglio», prosegue Maieli, «e coinvolgere attivamente tutti i sindaci delle zone interessate per cercare prima possibile soluzioni e supportare il settore agricolo, linfa vitale dell’Isola».

Finanziamenti al palo

C’è da dire che la politica negli ultimi tempi la sua parte l’ha fatta per cercare di ristorare sia i danni tremendi dell’incendio del Montiferru del luglio 2021, sia le conseguenze del cambiamento climatico e della fuga dai campi. Con le leggi di bilancio 2022 e 2023 e con le due Omnibus sono state stanziate importanti risorse per interventi nel settore primario: 8 milioni di euro per il comparto bovino da carne, 22,5 milioni per il comparto ovicaprino, 20 milioni per la concessione di sovvenzioni a favore dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico, oltre agli 8,4 milioni (per il 2023) in favore dei cerealicoltori che aderiscono agli accordi di filiera per la copertura dei maggiori costi sostenuti dal comparto.

Eppure – denuncia Emanuele Cera, consigliere regionale azzurro – tutti questi interventi fondamentali sono fermi al palo. «Ancora una volta diciamo che serve un intervento urgente della Giunta che sblocchi queste risorse destinate al settore agricolo, zootecnico e della pesca. La macchina amministrativa è bloccata, l’ho denunciato più volte, anche in quinta commissione, per cercare di scuotere e sensibilizzare i vari uffici dell’assessorato e delle agenzie, sui ritardi e la mancata attuazione degli interventi».

I ritardi

Prosegue Cera: «Purtroppo constatiamo che sono stati accumulati ritardi inaccettabili. Mi appello alla Giunta, perché metta mano a un sistema che deve essere urgentemente revisionato, le agenzie agricole, dotate ormai di personale sufficiente per lo svolgimento dei compiti assegnati, si diano una mossa e il presidente o l’assessore sostituiscano una volta per tutte quel dirigenti che non raggiungono i propri obiettivi, non c’è più tempo da perdere, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, e l’assessora all’Agricoltura faccia proposte operative in modo da eliminare tutte le carenze e i ritardi accumulati». Non solo, serve che vengano «urgentemente programmate e attuate le misure del piano di sviluppo rurale, di cui non abbiamo traccia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata