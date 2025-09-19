Si accendono le ruspe, altri cantieri in arrivo 

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti a Sestu, città già martoriata dai cantieri. Stanno per partire i lavori di Abbanoa per rifare la rete idrica in decine di strade che saranno via via chiuse al traffico.

Le ditte incaricate entreranno in azione nei prossimi giorni ed è già stato pubblicato il calendario delle strade interessate. Ancora qualche settimana di divieti dunque e disagi, ma necessari per avere una rete idrica nuova, e risolvere alla radice molti dei problemi di perdite e bassa pressione. In molte strade le condutture erano ancora quelle di decine di anni fa, nonostante il notevole aumento della popolazione.

Dove si scava

Ecco l’elenco delle vie: via San Gemiliano, viale Cimitero, via Bellini, via Bach, via Beethoven, via Mozart, via Caboni, via Lazio, via Tripoli, via Torino, via Genova, via Turati, via Einstein, via IV Novembre, via Della Resistenza, via Sassari, via Montesanto, via Brodolini. In alcune vie i cantieri sono già partiti o in via di conclusione. Alcune saranno chiuse, altre vedranno la carreggiata ridursi di molto, e saranno temporaneamente tolti dei parcheggi. Dal Comune arriva un avviso importante per tutti i residenti, per quanto riguarda la raccolta differenziata: bisogna lasciare i mastelli oltre il cantiere, di preferenza vicino agli incroci, perché i mezzi di Etambiente non potranno passare vicino alle case.

Gli investimenti

Continua così la strada percorsa dall’ente idrico già dallo scorso anno: un investimento di 42 milioni di euro su 15 Comuni, e con l’obiettivo della «riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti idriche», annunciato nell’estate dello scorso anno. «Nell’ottica della programmazione di interventi finalizzati all’efficientamento idrico, Abbanoa dimostra attenzione continuando ad intervenire nelle zone più critiche della nostra città, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre le dispersioni. Ci scusiamo con i cittadini per qualsiasi disagio e vi aggiorneremo puntualmente su sito web e canali social», dichiara Emanuele Meloni, assessore a Lavori Pubblici ed Igiene Urbana.

In alcuni casi questi interventi erano molto attesi; chi abita nella zona di via IV Novembre conosce bene una perdita che si è fatta più volte vedere, e così si può dire anche per via san Gemiliano. In alcuni casi la sostituzione è già avvenuta prima del previsto: per esempio in via Marconi, quando l’ultimo giorno dello scorso anno una conduttura rotta fece mancare l’acqua in mezza città, e venne sostituita a stretto giro.

