Si accendono le luci nel crossodromo 

Proseguono gli interventi a Terralba e ai più recenti in corso si aggiungono le opere terminate al crossodromo e in due piste ciclabili del paese.

Il crossodromo

Luogo di culto per gli appassionati dei motori, il crossodromo comunale di Terralba da pochi giorni garantisce la possibilità di allenamenti in notturna. Una notizia positiva per gli atleti, che arriva dopo l’omologazione certificata dalla Federazione motociclistica italiana in seguito ai lavori di illuminazione effettuati dal Comune per un importo complessivo di 100mila euro, attraverso fondi regionali.

Infatti, fino a poco tempo fa, le luci del crossodromo si accendevano solo in parte. Ora invece gli atleti del motocross potranno allenarsi anche durante le ore serali.

Insieme all’ampliamento dell’illuminazione, la Federazione chiedeva anche che venissero realizzati i bagni, sia per il pubblico che per i piloti, docce e spogliatoi. Nei mesi scorsi inoltre, sono state posizionate anche le tribune per il pubblico con una capienza di circa 100 posti a sedere. Il crossodromo comunale, che ha una pista di circa 2 chilometri, è gestito da due associazioni: il motoclub Shardana e l’associazione motoclub Terralba e si trova in una posizione centrale in Sardegna, a pochi passi dalla strada Statale 131.

L’assessore

«È solo l’ultimo di una serie di interventi che ci proietta verso un obiettivo più ampio - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu - intendiamo percorrere la strada della promozione turistica, enogastronomica, ambientale e culturale attraverso lo sport: ecco perché già per il prossimo anno stiamo pensando all’organizzazione di un grande evento al crossodromo».

La pista sarà utilizzata anche per accogliere altre discipline sportive, dalle corse campestri di atletica alla mountain bike e a tutti gli sport che necessitano di un percorso simile a quello dello sterrato.

Dai motori alle bici

Circa un milione di euro di fondi regionali è stato utilizzato per la realizzazione della pista ciclabile che collega Terralba a via santa Suia; si tratta di un ingresso molto trafficato e di collegamento tra il paese e la Statale 131, oltre ad essere un’arteria ciclabile utilizzata dai giovanissimi che frequentano il polo sportivo. Il guardrail in legno è già stato posizionato mentre per la bitumatura sarà necessario attendere qualche settimana. Un altro intervento per cui sono stati messi in campo circa 650mila euro provenienti dal Pnrr riguarda la ciclabile che collega Terralba con la frazione della Tanca Marchese, questa pista andrà a creare un anello di congiunzione con via Marceddì: i lavori dovrebbero terminare entro l’anno.

